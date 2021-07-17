林鄭自爆兩度遭廉署查問　拒修防賄例：特首受中央監察非無王管

特首林鄭月娥推翻2017年競選承諾，表明不會亦不建議後任特首修訂《防止賄賂條例》，將第3及第8條適用範圍擴大至特首，更形容「一定會走數」。

林鄭月娥今（17日）在港台節目上「解畫」，指4年來她對「一國兩制」、中央與特區關係等有更深認識，行政長官要向中央及特區雙重效忠和問責，憲制地位在行政立法之上，若過於受本港法律或公眾問責限制，將影響特首憲制功能。

林鄭更自爆自己在競選特首期間，曾兩度接受廉政公署查問，後來證實是無理指控。她強調行政長官並非「無王管」，「行政長官如果有任何貪污、不清廉的行為，中央一定看在眼內。」



指容易被人利用條文指控「踏界」

林鄭月娥說，當時提出修訂《防止賄賂條例》，是從一般人或前任終院首席法官的角度，認為沒有人可在法律之上，包括行政長官在內，但4年後她對「一國兩制」、《基本法》、《憲法》和中央與特區關係均有更深認識，現時認為不應該修訂。

她指，香港是中國不可分離的一部分，縱有高度自治，但直屬於中央人民政府，行政長官在《基本法》下，要對中央及特區雙重效忠及問責，其憲制地位在行政立法之上，例如所有法官均由行政長官任命，若行政長官過度受到本地法律及公眾問責限制，會影響特首的憲制功能。

她強調，特首受到中央監察，「唔係冇王管喎，因為佢係中央官員，大家都知道中央點樣管中央官員」，又指國家主席習近平曾稱「打貪絕不手軟」，要求官員清清白白，如特首有任何貪污、不清廉的行為，中央一定看在眼內。

被問到為何管制特首接受利益也會削弱特首憲制地位，林鄭月娥稱，特首履行職責時，容易被人利用有關條文，去指控「踏界」，現時已有這現象，例如她在競選期間，因先後兩次有人向廉署投訴，她需要到廉署接受問話，後來廉署亦證實是無理指控，毋須再跟進。