林鄭批布林肯評國安法以偏概全　鄧炳強重申看證據、按法律執法

行政長官林鄭月娥發表聲明，回應美國國務卿布林肯有關《港區國安法》的言論，指對方以偏概全和毫無事實根據，言論令人震驚。



林鄭表示，林布肯的言論干預中國及香港特區的內政，踐踏法治，亦再次突顯美方的雙重標準。

林鄭說，《香港國安法》明確規定在香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權和自由，而港府留意到在最近結束的聯合國人權理事會會議上，超過90個國家表明，支持中國為令香港特區回復穩定所作的舉措，又稱絕大部分香港人是愛國和擁護「一國兩制」的。

她表示，特區政府正嚴格依照法律採取行動，包括拘捕疑犯。檢控的決定是由香港特區政府律政司在不受任何干預的情況下作出，而審訊則在獨立的司法制度下進行。

林鄭月娥表示，香港在法治和健全的規管制度支撐下，繼續是開放和自由的經濟體。（資料圖片）

指美不應發出商業警告 而是考慮促進互惠互利

至於布林肯指香港的營商環境在過去一年變差，林鄭表示完全是謬誤，指香港作為國際金融中心的地位不變，企業在港營商的信心沒有絲毫動搖。

特區政府敦促美國有關當局以誠實、公平的態度看待香港事宜。很多美國企業及個人在香港發展並從中受惠，美國當局不應以所謂「商業警告」威嚇他們，而是應該考慮如何促進這種互惠互利的關係。

保安局局長鄧炳強亦表示，香港執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取其執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。

鄧炳強說，自國安法實施以來，美國政府多次詆毀國安法，鄧認為有關指控缺乏事實基礎。