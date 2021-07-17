新冠疫苗︱英國研究稱「腺病毒載體疫苗」保護力可能終生有效

台灣目前供應「阿斯利康疫苗」與莫德納（Moderna）兩種疫苗施打，但先前屢傳出施打「阿斯利康疫苗」猝死案例，讓許多民眾只敢打莫德納。對此，英國牛津大學、瑞士科學家研究發現，施打屬於腺病毒載體疫苗的「阿斯利康疫苗」，所產生的病毒抗原能長久訓練人體的免疫系統，保護力最長可以持續一輩子。



英國牛津大學團隊15日在《自然-免疫學》（Nature Immunology）發布研究，目前全球施打比例最高的新冠肺炎疫苗為「腺病毒載體疫苗」，「阿斯利康疫苗」、強生（Johnson & Johnson）都屬於此類，而團隊也發現腺病毒疫苗可以誘導人體產生強健免疫力的機制。

（編按：「阿斯利康疫苗」由英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）及英國牛津大學（University of Oxford）合作研發）

中國亦有生產腺病毒載體疫苗，它是天津康希諾公司生產的5型腺病毒載體疫苗。俄羅斯的「衛星V」（Sputnik-V）也是腺病毒載體疫苗。

這篇論文的第一作者Paul Klenerman也提到它們，這些疫苗的最終目標是使用抗體和T細胞，誘導長期免疫系統保護。他稱這個研究協助人們對接種疫苗的過程明易更多，以及為何T細胞的效力是長期的。）

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報告指出，施打該類型疫苗後，腺病毒會進入人體中壽命很長的基質細胞（stromal cell），產生的病毒抗原可以長久訓練人體的免疫系統，根據實驗發現，腺病毒會進入纖維網狀細胞（fibroblastic reticular cell），而這類細胞擁有「壽命長」的特點，而且還有質地柔軟、保護組織的作用。

英國牛津大學團隊透露，因腺病毒種種特性，進入人體後可以誘導細胞毒性T細胞，再加上抗原長久持續，能使得細胞毒性T細胞再分化，變為更持久的記憶T細胞。

根據《太陽報》報道，腺病毒進人體後形成一個「殺手訓練營」，保護力可能長達一輩子，而瑞士研究人員路德維格（Burkhard Ludewig）指出，這些來自「殺手訓練營」的T細胞似乎具有非常高的適應能力，能長期與人類共同進化。

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此外，花蓮縣衛生局長朱家祥也在臉書指出，打「阿斯利康疫苗」和莫德納疫苗所產生不良反應狀況不同，他聽到醫院同仁報告，打第二劑莫德納醫護發燒、全身酸痛倒一片，但打「阿斯利康疫苗」疫苗第二劑者沒有明顯不適，「所以我說，「阿斯利康疫苗」是倒吃甘蔗、苦盡甘來。莫德納是順吃甘蔗、樂極生悲。」

朱家祥facebook擷圖

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】