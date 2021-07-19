選舉宣傳預算增近兩成　OpenRice落廣告　擬竹篙灣檢疫中心設票站

2021年選舉委員會界別分組臨時投票人登記冊昨（19日）起開放查閱，民建聯立法會議員黃定光今日（19日）在立法會政制事務委員會會議上表示，早前已登記成為立法會界別當然選委，惟至今仍未能核實登記是否成功，批評選舉事務處理程序「拖得咁慢」，「點解搞到咁澩嫪，而家猶抱琵琶咁。」

選舉事務處總選舉事務主任翁應輝指，昨日公布的只是界別分組臨時投票人登記冊，當然選委的登記正交由候選人資格審查委員會核實，料8月5日才能公布。

此外，當局正與衛生防護中心商討，考慮在安全情況下，在竹篙灣檢疫中心設票站，供隔離人士投票。



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加強宣傳「愛國者治港」原則

立法會換屆選舉今年12月19日舉行，立法會政制事務委員會今（19日）開會討論選舉的宣傳工作，料宣傳計劃耗費3,770萬元，比原定去年舉行的選舉宣傳開支增加一成八。經民聯吳永嘉問及，如有別有用心人士抹黑選舉、傳遞不實資訊，局方有否安排人手澄清謠言，政制及內地事務局副秘書長陳潔玲表示，當局透過選舉專設網站、社交媒體等平台，及時澄清謠言。

民建聯葛珮帆批評前年區議會選舉不公，指當時出現抹黑政府行為，又認為是次選舉宣傳重點僅在於廉潔，並無宣傳「愛國者治港」原則。當局回應指，一直持續宣傳「愛國者治港」，會再研究與香港電台合作宣傳。

經民聯梁美芬問到，當局有否就疫情再爆發作出應對方案，又透露在上屆區議會選舉，其用作選舉宣傳的Gmail帳戶曾被Google封鎖，她問及若參選人透過互聯網宣傳時，政府如何避免宣傳工作不被外國互聯網公司所影響。

翁應輝指，當局正與衞生防護中心密切聯繫，目前傾向在竹篙灣檢疫中心設票站；至於在檢疫酒店投票，實際操作有困難。

翁應輝指，當局正與衞生防護中心密切聯繫，目前傾向在竹篙灣檢疫中心設票站，至於在檢疫酒店投票，實際操作則有困難。（梁鵬威攝）

於Yahoo!、Openrice登廣告宣傳

建制派「班長」廖長江指，在2012年及2016年立法會選舉，當局分別耗費3300萬元作宣傳之用，至於去年終止的換屆選舉，當局亦預算花3200萬元作宣傳，但是次當局計劃3770萬元以宣傳今年立法會選舉，他關注開支增加是否與選舉改制有關。廖長江指，《國安法》實施後，警務處國家安全處、國安公署隨之在港成立，他問當局會否設聯席會議，聯繫國安處、國安公署及廉署。

陳潔玲解釋，當局就宣傳今年立法會選舉預留了3700萬元，主要是預留資源介紹新的選舉安排及選舉法例，並會在Yahoo!、Google及Openrice等平台刊登廣告宣傳。

民建聯何俊賢稱，前年區議會選舉時有人發起「和你排」，做法妨礙選舉，質疑當局沒有派出「機動部隊」突擊處理有關行為，他問到《國安法》立法後，當局如何配合有關宣傳。楊樂詩回應指，已引入了新的罪行處理相關行為，亦會透過簡介會及製作節目宣傳，加強市民守法意識，何俊賢聞言批評當局做法如「寫天書」，欠機動性。

立法會換屆選舉將於本年12月19日舉行，立法會政制事務委員會召開會議討論選舉的宣傳工作。（梁鵬威攝）

稍後公布縮短選委會選舉投票時間

經民聯林健鋒關注，當局有何就阻止「反中亂港者」進入管治架構作宣傳，促要求當局的宣傳要做得更好、更廣泛。陳潔玲回應指，是次宣傳計劃將用盡傳統、全面的方法向市民傳達訊息。對於有指選委會投票時間過長，陳潔玲指，選委會、選舉事務處已作跟進，就縮短投票時間等安排，當局料很快有公布。

黃定光表示，早前已登記成為立法會界別當然選委，惟至今仍未能核實登記是否成功，「剛才1點前，我仲上網睇過我本人嘅選民登記…..喺我個人嘅file，都係無法證實我嘅登記係成功」，又指很多朋友追問核實選委資格的問題，「我本人上網都做唔到嘢，咁我點答覆我周邊嘅朋友，我真係無辦法」。他批評選舉事務處理程序「拖得咁慢」，「點解搞到咁澩嫪」

翁應輝指，昨日公布的只是界別分組臨時投票人登記冊，當然選委的登記正交由候選人資格審查委員會核實，料8月5日才能公布。黃定光指，今時今日仍在位的立法會議員、人大代表、政協委員，這些名單「實實在在」、「無花無假」，為何仍未落實完成核實程序。翁應輝進一步解釋，有部分選委用錯表格、填滿資料，資審會亦要求當然選委提供補充資料，有關資料在周日才收妥。