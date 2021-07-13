當然選委收表格　須申報是否持有BNO　林鄭：供資審會審查之用

第五界別當然選委、全國人大常委譚耀宗昨日（12日）表示，收到一份資格審查表格，要求選委申報多項資料，包括配偶國籍、是否持有外國居留權、是否擁有BNO等。

行政長官林鄭月娥今早（13日）出席行政會議前表示，有關資料是提供予候選人資格審查委員會，用於審查參選人之用，當然選委在内的所有參選人亦包括在內，均接受資格審查，以確保選舉公平。

她透露，資審會將於在今個星期召開會議，若對候選人資格有疑慮，將交由國安處跟進。



選審會本周首開會

選舉委員會選舉將於9月舉行，本身當然選委的全國人大常委譚耀宗昨（12日）確認收到當局表格，要求他填寫自己和配偶是否擁有其他國籍、外國居留權，或持有BNO（英國國民（海外）護照）等資料。他表示，不會猜測資料對參選資格有甚麽影響，相信填寫表格有助資審會更加了解候選人。

林鄭月娥今早被問及新安排，指有關資料是供資審會用作審格之用，資審委員須根據事實及資料，判斷參選人是否符合參加選舉的規定，認爲所要求填寫的資料簡單，如配偶國籍、是否持有BNO等。林鄭又指出，為確保選舉公平，將審查所有候選人，包括當然選委。另外，資審會今個星期將會會面，林鄭表示如對參選人的資格有疑慮，會交由國安處調查跟進。