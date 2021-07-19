美國制裁｜許正宇：香港金融地位堅如磐石　批美方指控無事生非

美國財政部上周五（16日）將7名中聯辦副主任列入制裁名單，包括陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、楊建平及尹宗華，並警告在港美企，香港自去年實施《港區國安法》後，美國在港公司營運和活動有風險。

財經事務及庫務局局長許正宇今日（19日）發表網誌，指《國安法》實行一年以來國際金融中心地位堅如磐石，批評美方的說法「無事生非，空洞而荒謬的指控顯得蒼白無力，最終只會石沉大海」。



許正宇。（資料圖片）

+ 13

稱「真金不怕洪爐火」 美方指控無損香港國際金融中心地位

網誌以「真金不怕洪爐火」為題，許正宇指，金融市場營運以事實和數據為基礎，投資決定及資金流向亦取決於嚴謹的市場分析，「美國政府向在港經營的美國企業和個人發出所謂『商業警告』，既無視事實亦屬無事生非，空洞而荒謬的指控顯得蒼白無力，最終只會石沉大海，絕不會對香港作為國際金融中心的地位有絲毫損害。」他批評，美國政府的「無理指控」，除了減損自己的公信力，沒有任何實際效用。

許正宇舉出一系列例子，指香港仍然擁有「作為國際金融中心的獨有優勢及亮麗前景」：

1. 港元匯率自2020年初以來保持強勢，單在去年4月至10月期間觸發強方兌換保證流入港元體系的資金總額約500億美元，當中7月1日後流入的佔420億美元。目前香港擁有的外匯儲備超過3.8萬億港元，為港元貨幣基礎的1.8倍。

2. 香港是全球最大的離岸人民幣中心，資金池規模超過8,500億人民幣；滬深港通方面，國安法實施以來，北向及南向平均每日成交額達1,116億人民幣及375億港元，較國安法實施前12個月增長97%及146%；同時，2018年上市制度改革以來截至6月底，共51間新經濟公司據此制度在港上市，融資超過5,100億港元。

3. 中外聯通吸引機構落戶：香港金融市場以國際成熟的監管體系運行，一直是海內外金融機構扎根及發掘中外聯通業務機會的首選地。全球排名首100間銀行中，有78間正在香港營運。全球排名首20間保險公司中，亦有13間正在香港營運。

許正宇指，只要將這關鍵數據與美國政府的無理指控對比起來，「大家就可以拆穿謊言，洞悉真相，了解到香港作為國際金融中心地位堅如磐石的實況。」



他形容國安法實施以來，香港金融市場生氣勃勃，穩健而暢旺的市場給海內外各方參與者帶來了極大的市場機遇；社會回復穩定有序，政府有更大的信心和決心，與市場一道探索未來的更多機會，將香港金融市場的發展推上又一個新高峰。