美國制裁｜李家超批評美指控無理、危言聳聽　霸凌行徑毀壞公信力

美國財政部昨（16日）將7名中聯辦主任，列入制裁名單，包括陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、楊建平及尹宗華，並警告在港美企，香港自去年實施《港區國安法》後，美國在港公司營運和活動有風險。

政務司司長李家超今日（17日）發聲明指，《香港國安法》頒布實施一年以來，發揮了關鍵作用，香港社會恢復穩定，國家安全風險受控，有助維持有利的營商和投資環境，形容美國政府對香港營商環境的無理指控及炒作純屬無事生非，危言聳聽。

他批評美國一再假借保護人權為藉口，肆意利用所謂「制裁」及所謂「商業警告」等堆砌舉措對中國及香港特區進行抹黑及惡意攻擊，完全不符香港社會及營商環境已回復穩定的事實，「美國只會再次毀壞自身公信力，最終自食其果。」



李家超表示，《香港國安法》維護香港市民的權利和自由，以及香港特區享有的高度自治。市民可以繼續依法享有其基本權利和自由，不再需要如《香港國安法》生效前在「黑暴」下擔心人身安全。

他又稱，美方的霸凌行徑一再顯示，政府採取果斷措施維護國家安全極其必要及適切，「沒有安全就沒有繁榮穩定；國家安全才是保障香港營商環境的關鍵」，強調特區政府會全面深化落實《香港國安法》，繼續努力鞏固《香港國安法》的效果，為國家和特區保駕護航。