起底修例︱草案周三交立法會首讀及二讀　賦私隱專員域外管轄權

政府針對「起底」行為，提出修訂《個人資料私隱條例》，個人資料私隱專員將獲賦權調查及檢控，可申請手令搜查處所及電子器材，並要求海外社交媒體平台等移除「起底」內容。政府今日（19日）表示，《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例草案》將會在本周三（7月21日）提交立法會作首讀和二讀，有關的二讀辯論將會中止待續。



同日會議將首讀財匯局擴權草案

根據政府早前建議，法例設兩級制罰則，第一級罪行即在未獲當事人同意披露個人資料，而披露者有意圖或罔顧導致該當事人或其家人受指明傷害，一經簡易程序定罪，最高罰款10萬元，監禁2年。

第二級罪行即未經同意披露當事人資料，對當事人或家人構成了指明傷害，一經公訴程序定罪，最高被判罰款100萬元及監禁5年。

政府建議新訂條文將有域外管轄權，即不論披露資料行為是否在香港境內或境外發生，私隱專員亦可送達停止披露通知。

此外在周三會上，建議把會計師管轄權力由會計師公會，轉移到財務匯報局的《2021年財務匯報局（修訂）條例草案》亦將首讀和二讀，有關的二讀辯論將會中止待續。

會上亦將處理兩項議員議案，包括由民建聯葛珮帆提出、有關立法打擊網上虛假資訊的議案；保險界陳健波將提出一項有關推動公共健康政策，享受優質老年生活的議案。