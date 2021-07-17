修私隱條例打擊「起底」　私隱專員鍾麗玲：已平衡私隱及言論自由

政府提出修訂《個人資料（私隱）條例》以打擊「起底」行為，條例草案下周三（21日）在立法會開始審議。個人資料私隱專員鍾麗玲表示，條例草案已平衡個人私隱及言論自由，只針對非法「起底」行為並授權私隱公署調查，並不影響正常和合法的商業活動及言論自由。



鍾麗玲稱修例不影響正常商業活動和言論自由

鍾麗玲指，自2019 年中以來，在香港發生嚴重的「起底」行為，已經觸犯了道德和法律的底線，在一些案件中，甚至連幾歲小朋友都被「起底」，很多時候受害者更會接到恐嚇電話、遭受網絡欺凌或身份盜竊。

她說，政府和私隱公署一直不遺餘力地打擊「起底」，過去兩年私隱公署處理了超過5,800宗有關「起底」的個案。她指，修訂《私隱條例》旨在打擊「起底」行為，包括將「起底」訂為刑事罪行，以及賦予私隱專員法定權力發出停止披露通知，要求停止或限制披露涉及「起底」內容，以及就「起底」個案進行刑事調查和檢控。

鍾麗玲提到，立法打擊「起底」在國際間並非新鮮事，例如新加坡、澳洲、新西蘭等多個司法管轄區早已立法規管，社會上亦廣泛支持應該處理「起底」問題，據公署去年委託港大進行的調查，約三分之二的受訪公眾和機構都表示支持加大私隱公署的權力來遏止「起底」。

她強調，修例只涉及非法的「起底」行為及私隱公署相關的執法權力，並不影響正常和合法的商業活動，亦不會影響言論自由，相信政府在草擬《條例草案》時已經在保障個人私隱和言論自由之間作出平衡。