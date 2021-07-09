澳門立法會選舉　6組參選人被取消資格　指不擁護基本法或特區

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-07-09 18:19

澳門立法會選舉將於9月12日舉行，19組參選人之中，有6組被指不符合擁護澳門《基本法》，或不效忠澳門特區，但由於現時仍在程序當中，因此未能透露詳情。

未透露DQ誰人 涉事名單下周一可更換參選人

上述6組共有21人，涉及7個不同組別，對於記者問到有多少人不符合資格，選管會主席唐曉峰說由於仍在程序當中，暫時無法奉告。有記者問不少候選人以往都有參選，為何今屆突然說他們不擁護《基本法》及特區，唐曉峰亦表示無法透露詳情。

按照規定，有關參選組別下周一（12日）可提出換人申請。

今日有報道指，所有民主派候選人全部被取消資格，唐曉峰在記者會中並未透露涉事人名單。

學社前進證實5人全數被DQ 包括蘇嘉豪

民主派組織「新澳門學社」的參選團隊「學社前進」表示，今日收到通知，選管會稱全數5名參選人因不符合選舉法相關規定，故沒有被選資格。學社前進已向選管會緊急申請取得相關決議，並正了解相關行政和法律程序。5人團隊包括蘇嘉豪、陳樂琪、黃業波、李珈瑾及陳偉全。

澳門立法會共有33個議席，14席為直選，12席為間選，7席為委任。根據選舉日程，選管會將於7月20日公佈已接納的候選名單，並設有上訴期，如無上訴將於7月28日公佈最終名單。