起底修例｜立法會二讀草案　曾國衞否認修例是公權力無限擴張

立法會今（21日）通過首讀及二讀《2021 年個人資料 ( 私隱 ) ( 修訂 ) 條例草案》，草案建議將「起底」行為刑事化，並賦權個人資料私隱專員調查及檢控，可要求海外社交媒體平台等移除「起底」內容。

政制及內地事務局局長曾國衞二讀發言時表示，在反修例運動期間，起底行為愈來愈猖獗及惡劣，有人甚至上載幼童的相片及個人資料，揚言要帶同麻布袋「接放學」，意圖威脅及恐嚇當事人，社會不能夠容忍，有必要修例。

他稱，不能認同有人形容修例是公權力的無限擴張，「市民的個人資料被公開，連家人、小朋友也不放過，令他們惶恐度日……這些侵犯別人私隱甚至對別人造成實質傷害的所謂『自由』，是否已經超越了社會道德的界限、又是否需要受到適當制約呢？」他強調修例只針對惡意起底的人士，不會影響新聞及言論自由。



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曾國衞斥海外媒體借修例炒作

曾國衞指，私隱專員公署過去兩年處理超過5,800宗「起底」個案，要求網絡平台移除超過6,300條涉及「起底」的連結，但由於《私隱條例》並無特別針對「起底」行為的罪行，在調查、執法和檢控方面都遇到不少挑戰，加上公署的要求在法律上不具強制性，只有七成連結在公署要求下被移除，政府有必要盡早立法針對性地打擊「起底」行為，以保障市民大眾的個人資料私隱和身心安全。

曾國衞批評，一些海外媒體借《條例草案》大做文章，表示一些海外網絡服務平台會因這項立法而停止在香港提供服務，雖然亞洲互聯網聯盟已澄清旗下成員無意撤離香港，但部份海外媒體仍然繼續炒作。他強調法例主要針對惡意「起底」的人和訊息，而非針對任何服務提供者。

對於有業界表示關注「封網」問題，曾國衞說，根據過去兩年經驗，當發現有「起底」訊息時，會先要求有關網絡平台刪除「起底」內容；若有關平台不合作，才會考慮聯絡網絡服務供應商，進一步要求移除部分或整個網站，而相關情況甚少出現。他指，即使「封網」，所指的是封閉個別載有「起底」內容的網站，而非封鎖互聯網上的資訊流通。

政府「起底」行為，提出修訂《個人資料私隱條例》，個人資料私隱專員將獲賦權調查及檢控。（資料圖片）

曾國衞稱修例保障新聞、言論自由

曾國衞指出，《條例草案》在保障私隱和保障言論自由之間已取得合理平衡，《基本法》和《香港人權法案條例》保障的基本權利和自由，包括言論自由、資訊流通以至合法的新聞活動都不會受到任何影響。他續指，若容許傳媒獲絕對豁免，等如讓報章或其他媒體可以任意公開任何人士的個人資料，是不可行的，並非言論自由和保障私隱的合理平衡，亦不符合公眾利益。