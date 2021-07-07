私隱專員：起底修例冀提供清晰法律基礎　業界憂減科企投資意欲

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-07-07 10:37

政府計劃修訂《個人資料（私隱）條例》，將「起底」行為刑事化，賦予私隱專員調查權和檢控權，並有權要求網絡平台糾正涉及「起底」的內容。外媒報道，Facebook、Google、Twitter等科技巨擘組成的亞洲互聯網聯盟（AIC），曾私下警告政府，若推動有關修例，可能退出香港市場，但AIC已否認有關報道，強調無科企成員準備撤離香港。 個人資料私隱專員鍾麗玲今日（7日）在港台節目上表示，公署自2019年6月至2021年5月共處理了超過5,700宗有關「起底」的投訴個案，並一向有要求網絡供應商移除涉及私隱的內容，但認為成功率只有7成並不理想，希望修例能提供清晰法律基礎，強調不擔心會有科企撤離香港。不過有科技業界人士表示，即使修例不直接導致科企撤離香港，亦可能影響其投資意欲。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，公署自2019年6月至2021年4月共處理了超過5,700宗有關「起底」的投訴個案，並一向有要求網絡供應商移除涉及私隱的內容，但認為成功率只有7成是不理想。（資料圖片）

鍾麗玲表示，正約見亞洲互聯網聯盟的代表，希望向對方解釋修例的必要性，她強調看不到修例會影響正常商業運作。至於執法及調查問題，鍾麗玲指，條例目前仍在草擬階段，當中會清晰列明起底行為及意圖，但承認要證明受害者有心理傷害門檻高，公署亦有考慮澳洲及新西蘭等司法管轄區的做法，並參考律政司意見，強調執法權力與警方一樣，認為由公署一條龍作調查及檢控將更為有效。

業界憂條例日後被濫用

香港互聯網協會會長羅浩林在同一節目上認為，修例後或會令科網平台在香港加強投資的意欲減少，甚至會關閉在港的分公司，他擔心若平台拒絕移除相關內容，或須負上法律責任。

至於修例會否令科企撤離香港，羅浩林估計，相關企業須考慮法律保障及員工安全，認為它們即使現階段並無考慮撤離香港，但若條例實行時出現濫用情況，則有很大機會撤出。