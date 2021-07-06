起底修例︱私隱專員：平台不刪內容或負刑責　複雜案件將求助警方

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-07-06 18:57

政府計劃修訂《個人資料（私隱）條例》，將「起底」行為刑事化，賦予私隱專員調查權和檢控權，並有權要求網絡平台糾正涉及「起底」的內容。外媒報道，Facebook、Google、Twitter等科技巨擘組成的亞洲互聯網聯盟（AIC），曾私下警告政府，若推動有關修例，可能退出香港市場，但AIC已否認有關報道，強調無科企成員準備撤離香港。 私隱專員鍾麗玲接受《香港01》訪問時表示，修例只會針對非法起底行為，條文清晰、執法有客觀標準，不影響正常商業活動，海外企業有疑慮是因其不了解修例背景，樂意約見這些公司解說。不過她表明，日後立法過後一些科技平台如未有按要求移除涉嫌違法內容，不排除需負上刑責；至於一些較複雜案件，亦可能需尋求警方協助。

將約見科技公司解釋修例內容

鍾麗玲表示，公署已收悉AIC的信件，明白他們對修例的關注，歡迎AIC澄清相關報道。她強調，今次修例只涉及非法「起底」行為，因自2019年社會事件以來「起底」情況嚴重，由2019年中至今年5月底，公署已收到並處理超過5,700宗有關「起底」的個案。她指，修例不會影響正常的商業行為，「可能他們（AIC）不太了解修例的背景和範圍，所以我們也很樂意和他們見面，解釋整個修例的建議和背景。」

鍾麗玲提到，現時法例仍在草擬階段，公署正向政府提意見，以及徵詢律政司的意見，最終「非法起底」的界線如何，要視乎條文內容。被問到如平台不合作是否需負上刑責，她指公署過往發信予平台，要求移除非法或「起底」內容時，他們都相當合作：「修例後，我相信他們會更合作（移除非法或起底內容），所以他們不合作的情況，相信是絕少，我不太擔心。」她提到平台如拒絕合作：「未能排除（需負刑責），這個也是我們執法的一部分。」

強調不會只保障執法人員

修例另一個焦點，在於由誰介定是否「非法起底」，因過往對「起底」行為的批評，只集中在建制人士、政府官員等，但「起底」受害者其實不分政治陣營，如何保障執法公平公正？

鍾麗玲指，由誰調查和執行，視乎條文具體內容和個案性質：「當然這要視乎個案的情況，一般來說，現時修例賦予私隱公署刑事調查和起訴的權力，一般簡單的個案相信私隱公署自己可以完成，如果個案比較複雜，亦有可能需要警方聯合行動，或者需要警方配合作一些行動。」不過她相信，條例會務求寫得細緻、清晰、客觀，執行時亦不會考慮當事人的職業、背景，不會只保護執法人員，而會保障所有人。

處理「起底」行為難點之一，在於部分平台在海外註冊，本地法例難以監管，鍾麗玲表示，政府仍在聆聽持分者意見，也有參考其他司管轄區的做法，例如新加坡，研究這些地區如何處理「域外元素」，暫時未有定案，希望保障個人私隱之餘，亦保障資訊自由。