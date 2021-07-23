專訪｜服務全港最老社區27年　蔡澤鴻淚別：最難放下一班老人家

「這是最好的時代，也是最壞的時代」，這句掛在蔡澤鴻辦事處外的橫額，或許道出不少港人心聲。香港機場近日上演一幕又一幕離別，區議員在社區與街坊的道別，同樣離愁別緒。



政圈近來傳出DQ區議員、追討百萬薪津消息，觸發大批區議員辭職潮。擔任27年觀塘區議員的蔡澤鴻，決定與同事共進退，辭去區議員職務，一年半區會主席亦隨之告終。蔡澤鴻接受《香港01》訪問時表示，區議會近年被政府打壓，加上不少區議員辭職，令他不再留戀，決意辭任。



與街坊同行27載，蔡澤鴻慨嘆，最難放下的是與街坊的一份情，「呢幾日喊過無數次，都見到人喊過無數次」，未來他仍會跟進老人家的個案，同時會沉澱一下，亦希望大家能保留意志，繼續說真話。



觀塘安利區議員一職，一做就是27年，蔡澤鴻認為，最成功是沒令政府忽視這區。（李澤彤攝）

「你要掉低我哋唔理啦？」婆婆向蔡澤鴻問道，「梗係唔係啦，等風平浪靜就返嚟搞旅行，一齋去吃齋好唔好？」蔡澤鴻立即回答，四周街坊異口同聲說好，婆婆與他帶笑相擁。這個擁抱，滿載千言萬語，「你唔好以為佢哋七老八十唔知咩事，個個都知咩事㗎！」

政府早前修例要求區議員宣誓，蔡澤鴻原打算宣誓留守，惟他形容上星期形勢急轉直下，「又要追（追討薪津），又要殺（DQ區議員），開始有同事走，其實佢哋走咗（離開議會後）都唔知開始變成點」，他作為區議會主席，決定與其他同事一同辭職，「就算你畀宣誓我都唔留喺度。」蔡澤鴻稱，遞信一刻心情平靜，「我個人好少扭扭擰擰，決定咗就做，唔會諗返轉頭。」

不過，街坊連日來的道別，外表嚴肅的他亦難忍男兒淚，「我直頭返咗嚟（回辦事處後）唔敢出去」，不知如何面對街坊。蔡澤鴻稱，辭職對他來說小事，「反而呢幾日要處理人同感情問題，個人好糾結。」

27年前落戶安利區爆冷勝出 街坊見證高低起跌

1994年，在職工盟工作的蔡澤鴻，獲支聯會創辦人司徒華邀請參加區議會選舉，在觀塘安利選區以50票爆冷勝出。一做就是27年，區內街坊見證他人生起低，結婚、離婚、兒子出世……蔡澤鴻人生近一半時間貢獻社區，與街坊的感情難以言喻。

服務地區27載，難忘的事多不勝數，不過對蔡澤鴻而言，最重要與街坊一直同行，「無論你件事成功、失望，佢地都會back up（支援）你，最多走埋嚟話你咁渣㗎，講兩句最後話得啦，我都明㗎，係好暖嘅個件事，亦都令到你唔會氣餒，做區就係人同人之間嘅關係，支持你繼續行落去。」

安利選區是全港平均年齡最老選區，人口年齡中位數達55.5歲，蔡澤鴻認為，最成功是沒令政府忽視這區，區內多為雙老和獨居長者，除了上樓探訪，蔡澤鴻不時與街坊去旅行、過年行大運；街坊亦對他照顧有加，「選舉見到對家做得好勁，會打嚟鬧你，你點啊？跑極都未跑到我個戶探我，要唔要我個票啊。」

從政路上，蔡澤鴻坦言遇過不少挫拆，回望這些高低起跌，他一笑置之，「個啲唔係啲咩，過咗去就無事，唔會令你拉閘個刻有牽掛」，蔡澤鴻哽咽地說，「呢幾日有時訓覺諗起啲個案，死啦，我走咗之後點算？」

服務地區27載，蔡澤鴻表示最不捨得街坊。（李澤彤攝）

音樂噴泉事件 指政府不聽民意

回歸前曾爭取移走區內廢鐵廠，蔡澤鴻直言過程中政府部門願聆聽處理；回歸後不時與政府部門拉鋸，質疑對方以政治掛帥，例如去年觀塘區議會通過即時「煞停」海濱音樂噴泉工程，惟民政處表明不會停工，最終音樂噴泉在今年4月正式啟用。

蔡澤鴻認為，區議會一直被視為沒實權組織，但他們的責任就是要將社會不公的現象說出來，不讓政府合理化事件，如音樂噴泉一樣，「（政府）做咗出嚟米已成炊，就搵班細路跳下噴泉，將事件合理化」，但他認為正正要告訴市民，設立音樂噴泉起始、經過，當中不合理地方，「香港唔係一個愚民社會，就算最終推唔返件事，都要講清楚，警剔政府再做呢啲野嘅時候，都會有班人𥄫住你。」

隨着辦事處關閉，蔡澤鴻的區議員生涯亦告一段落。（李澤彤攝）

料區議會未來或取消

蔡澤鴻認為，今屆可能是後一屆的民選議會，估計未來連區議會都會取消。他質疑政府目的是「殲滅泛民」，如現在不少區議會只有三、四名議員留任，「搵個理由停咗你先，睇下坊間反應，反應好大，就現屆或下屆修改區議會條例，加資格審查委員會入去，到時都無人報到名，佢玩晒囉。」

面對急遽轉變的政治環境，未來民主運動如何走下去？蔡澤鴻認為，個人的堅持非常重要，「去到最後肯講真話，講出聲好緊要，哪怕唔係講政治…...守住真相好重要，做個誠實嘅人好重要」，他亦希望大家想清楚自己的付出和角色，「即使民主運動好似被打到瓦解咁，可以瓦解運動、形態，但不瓦解我的意志。」

卸下區議員身份後有何打算？蔡澤鴻坦言，多年來一直投放大量時間和心力服務社區，未曾思考離開區議員崗位後的道路，他希望先沉澱一下，「你問我做咩我唔知啊，可能可以搞下小生意，去『躺平』都唔出奇，我真係未諗。」雖然卸下議員身份，他明言會繼續以朋友身份，跟進區內長者的求助個案，倘經濟和環境許可，亦會再舉街坊旅行，縱沒議員身份，但願街坊情永在。