通關｜林鄭晤國家文化和旅遊部副部長　冀盡快重推中港跨境旅遊

行政長官林鄭月娥今日（21日）在禮賓府與國家文化和旅遊部副部長張旭會面，商務及經濟發展局局長邱騰華和康樂及文化事務署署長劉明光亦陪同出席。

林鄭月娥指出，在疫情下全球跨境旅遊陷於癱瘓，本港旅遊相關行業受到嚴重打擊，特區政府正在嚴控疫情、提升疫苗接種，為恢復內地與香港兩地人員往來創造條件，並已推出多項支援措施協助業界渡過難關。

林鄭感謝張旭在港期間抽空與本港旅遊業界會面，了解業界情況，期望未來在疫情受控的情況下，與文化和旅遊部重新推動內地與香港的跨境旅遊。



張旭抽空與本港旅遊業界會面

林鄭月娥歡迎張旭訪港，十分高興與他一起出席今日下午由中國文學藝術界聯合會香港會員總會舉辦的「融通中外‧文明互鑒」香港發展中外文化藝術交流中心高峰論壇。她感謝文化和旅遊部一直支持香港的文化藝術發展，包括積極參與由香港特區政府舉辦的亞洲文化合作論壇和建設香港故宮文化博物館，以及推動內地與香港在文化藝術方面的交流合作。

林鄭說，內地今年3月通過的《第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》首次將香港的文化地位寫進國家規劃，並提到支持香港發展中外文化藝術交流中心，既是對香港文化事業的肯定，也為文化界注入強心針。

她表示，特區政府深感鼓舞，定當在多方面繼續努力，向發展中外文化藝術交流中心的目標邁進，包括建立世界級的文化設施和多元文化空間、與海外著名文化機構建立緊密關係、持續推動香港與內地的文化交流，以及善用科技和培養人才。