元朗站721事件｜何君堯稱判刑過重　法律上可向特首要求特赦

昨日（21日） 是7.21元朗白衣人襲擊事件兩周年，7名認罪或裁定罪成的被告，今日（22日）分別被判入獄3年半至7年不等。

立法會議員何君堯回應《香港01》記者查詢時，認為判刑太重。他又提到，由於元朗事件並非一宗普通案件，是「顏色革命」中的一場事件，在法律上被告或可向行政長官要求「特赦」。

何君堯昨日晚上至今日凌晨，亦在Facebook直播節目中表示，同情因「7.21事件」被起訴暴動罪的白衣人，認為事件是民主黨前立法會議員林卓廷帶黑衣人到元朗「假扮回家」向市民進行挑釁，指白衣人是「保家衞族」，反指現時正因「參與暴動」罪被起訴的林卓廷，應判囚十年以上。



立法會議員何君堯在Facebook直播時表示同情因7.21事件被起訴暴動罪的白衣人。（何君堯 Facebook直播截圖）

強調只是「提出可能性」

何君堯簡單回覆《香港01》記者指，認為判刑過重。他指，元朗事件並不是一宗普通的案件，是一場國家已定性的「顏色革命」當中的事件，有人在面對「厄困」之下，做「保家衞族」的行為。

因此何認為，從法律角度，被告或可考慮申請上訴，甚至向特首提出「特赦」要求。不過他強調這並非「建議」被告如何做，只是提出一些「法律上的可能性」。

何君堯昨晚在fb直播中，對被起訴暴動罪的白衣人表示同情，指他們是「保家衞族」、「不是無差別打」，反指是「六尺四」（對林卓廷的蔑稱）「帶領黑衣人到元朗尋釁滋事，挑戰原住民、居民，造成很大的打鬧」。他續指，「來者有自己的目的、有企圖，是當時《蘋果日報》、沈旭暉等『黃人』用『無差別毆打』這些term（說辭）」 。

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指林卓廷應判囚十年以上

何又形容，反修例事件是「有節奏感、有系統、有規模的政變」，「但勝在當時警察忠誠勇毅 、謹守崗位，平復暴亂」，他又拍指當時警方已是「最大克制」，使用催淚彈及其他防禦設施是「最斯文、最有效」的方法。何君堯表示，當時警察是被人誣蔑，被起底，指說侮辱警察話的人「全都可以拘捕，沒有一個是好人」。

同時，何君堯在直播中表示，2019年的反修例示威已被定性為「顏色革命、是『黑暴風波』」，指任何人當時有為那些人解畫、發聲、實際參與、部署及助推文宣的網媒都應入獄，認為事件是外國勢力的代理人在香港「搞搞震」，並派人設伏在各個系統，包括香港電台、教育工作、中文大學、香港大學，指「香港投放那麼多金錢下去，真是冤枉」，導致及後中央政府就此落實《港區國安法》及《完善選舉制度》，形容那是「隔除『癌細胞』不要再攻擊其他器官」，「不容反中亂港分子進入政權」。

何君堯在直播亦嘲諷民主派人士離坐監日子將不短，「有排坐」，「楊岳橋講乜35+，你唔慌唔有排加！」他又嘲道，和他作對的「飯桶」中，「十個裡面沒九個都有八個」在監獄中，「將來hi嘢（指罪成）之後都要坐十年，嚴重的話就十年以上，佢（林卓廷）仲要同我打官司，好唔緊要，你慢慢同我打，最後只是自己打自己屎忽。」

何君堯批評今年7月1日有人「特意製造暴力事件」

何君堯又批評在今年7月1日有人「特意製造暴力事件」，不點名批評以刺警後自殺身亡的男子梁健輝是 「希望人想起他」，最後卻是「害人終害己」。

林卓廷Facebook籲市民能繼續「為真理與共同信念誓不低頭」

林卓廷昨日亦透過社交媒體管理人，就7.21事件在社交網發言，表示「兩年荏苒，721困繞住我地嘅唔再係當日元朗黑夜本身咁簡單，更令人嗤之以鼻嘅係掌權者以自編真相主導嘅『論述格鬥』，良知泯滅，真相淪亡」。

文中提到，政權依然選擇以「咒語喃嘸 （shamanistic incantation）般重複這是場兩派的互毆」，並指以「虛假陳述」為由懲罰尋找7.21真相的時任港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲、以發表煽動文字罪控告講「721唔見人」的人民力量副主席譚得志（快必），及準備審判721受害者林卓廷本人等。

林卓廷在文中再重申︰「我林卓廷只要一息尚存，絕不認罪！」並呼籲市民能繼續「為真理與共同信念誓不低頭」。

721事件今判刑 法官確認事件屬「無差別襲擊」

今日區域法院就元朗西鐵站7.21白衣人襲擊事件判刑，7名男子被裁定暴動及有意圖而傷人等罪成，入獄3年半至7年不等。法官葉佐文判刑時直斥有部分被告行為喪失理智，屬無差別襲擊。