張志剛斥林鄭房屋政策「不可為不作為」　反共分子或「借屍還魂」

國務院港澳辦主任夏寶龍上周發表講話，提到希望香港告別劏房及籠屋。一國兩制研究中心總裁、全國政協委員張志剛今日（22日）於《明報》撰文，指夏寶龍的講話是一個提醒。

他提到香港有「愛國與反共」，及「有錢與無錢」兩大矛盾，前者在中央落實「愛國者治港」後已得到解決，而後者的問題核心在於住屋，認為若不好好解決，可能令反共分子有機可乘，「借屍還魂」；又認為日前行政長官林鄭月娥稱「做得，早就做咗」等同「乜都唔使做」，指管治者要抛棄「不可為」、「不作為」的心態。



斥林鄭言論等同覺得「乜都唔使做」

張志剛表示，香港長久以來存有「愛國與反共」，及「有錢與無錢」兩大政治矛盾，前者於2019年反修例運動期間成為主軸，矛盾越演越烈，最終在中央實施《港區國安法》、完善選舉制度、落實「愛國者治港」後，雖非完全消滅，但亦暫時得到解決。

他重點提到「有錢與無錢」的矛盾與土地問題有密切關係，樓價高企導致嚴重的貧富懸殊問題，需由「治港的愛國者」積極處理，如不妥善處理，可能令反共分子有機可乘，「借屍還魂」，是一個危機。



張志剛於文末批評，日前林鄭回應房屋問題時表示「做得，早就做咗」的言論，認為那是「不可為不作為」的心態，等如覺得「乜都唔使做」。