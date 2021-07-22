李家超：23條必須足以處理最極端狀況　稱要警惕恐怖活動地下化

政務司司長李家超昨日（21日）接受鳳凰衛視的專訪，指當局正在籌備為《基本法》23條立法，强調法例必須足夠處理最極端狀況。他認為日前發生的恐怖主義事件的一個警號，要提防此類活動地下化。

李家超指當局會謹慎分辨欺騙或假扮而成的「愛國者」，有必要時會諮詢國家安全委員會。又表示安排區議員宣誓的工作已接近尾聲，雖然近日有大量區議員離任，但政府已增加咨詢渠道，相信能夠處理地區工作。



李家超昨日（21日）接受鳳凰衛視專訪時表示，中央落實《港區國安法》以及完善選舉制度，有助確保「愛國者治港」，但近日的七一刺警案及光城者炸彈案均顯示，目前的法例未足以維護國家安全，稱政府正籌備為《基本法》23條立法，强調法例一定要足夠處理最極端的狀況。

他認爲近日的恐怖主義行為是一個警號，提醒要小心相關活動地下化，潛伏於社會各處，大衆必須防範。他指港獨、暴力及極端思想仍然存在，提醒市民要多加警惕，認爲要多談論這些事件，以阻止這些思想的傳播。

李家超：確保三大選舉順利有序舉行 是最重要任務

兼任選舉資格審查委員會主席的李家超表示，會全力確保選舉委員會選舉、立法會選舉，及行政長官選舉，三大重要選舉能順利有序地進行，又稱感到責任重大，强調不會讓任何以假扮或欺騙手段的人進入政府管治團隊，當局有疑惑時會諮詢國安委並按照建議做出決定。

有關安排區議員宣誓，李家超表示工作已到尾聲，短期內會有公佈。他又指雖然有大批區議員離任，但當局已增加諮詢渠道，相信有能力處理各區的工作。