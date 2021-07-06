23條或未能本年度立法　鄧炳強：涉七大範疇　審視近期事件再諮詢

撰文： 高諾恆 最後更新日期： 2021-07-06 17:09

保安局局長鄧炳強（6日）今日下午出席保安事務委員會會議後見記者，對於《基本法》第23條的立法工作，鄧炳強表示本立法年度或未能完成，但強調23條是基本法規定必須進行的工作。 鄧炳強又指，由於23條牽涉七項不同的範疇，當中部分已包含在《國安法》內，故需要因應近年暴力及危害國家安全的案件審視此法例的處理方法，同時要諮詢公眾。被問到會否認為下屆政府任期內必須完成23條立法，他未有回應。

鄧炳強表示，本立法年度或未能完成《基本法》23條立法，但強調23條是基本法規定必須進行的工作。（羅君豪攝）

鄧炳強見記者時表示，近日拘捕多名進行或煽動他人進行恐怖襲擊的人士，特別有大學教職員故意招募中學生或將離港到外國的人士進行一連串的爆炸危險活動，試圖藉離開香港逃避法律責任，他對此表示非常憤怒。

他又提到近日有市民在網上挑撥其他市民同情恐怖分子，強調任何人的同情只會助長相關的恐怖主義行為，認為同情和支持的人很大可能日後參與有關的恐怖襲擊。他認為需要譴責、舉報和調查相關事件，又呼籲全港市民攜手拒絕恐怖主義活動。

強調會公平公正處理資格審查

有記者關注鄧炳強在保安事務委員會議上批評的法律學者是否陳文敏，鄧炳強未有正面回應，表示只會批評犯法及縱容他人犯罪的人。對於資格審查委員會在審查民主派等議員資格的標準，鄧炳強表示不會受以往事件影響，強調會以公平公正的方式審查。