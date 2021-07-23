區議員DQ追薪「大減辣」　只追兩個月　數十人仍高危｜政圈風聲

政府早前放風，4類涉及負面清單行為的區議員將被DQ，包括參與民主派初選、借出議辦作票站等，並會追討區議員上任至今薪津，涉款過百萬元，結果觸發200名民主派區議員辭職，政府未真正「落刀」，已達DQ效果。

消息指，政府曾就追薪方案向律政司徵詢意見，但發現法律理據未夠充分，追討全數薪津恐難站得住腳，加上目前已有大批區議員辭任，目前政府改為傾向「減辣」，DQ追薪以今年5月劃線，即通過公職人員宣誓修例日期，料只追討兩個多月薪金，即約10萬多元。



料追討兩個月薪金 涉及約10萬元

政府早前提出《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》，訂明擁護《基本法》、效忠特區的涵意，並引入區議員須作出宣誓的規定，條例5月21日刊憲生效。

消息透露，政府確曾考慮追討被DQ者全數薪酬，但法律意見認為無足夠基礎，其中一個意見是，政府當年DQ立法會議員後追薪，是建基在2016年全國人大常委會就基本法第104條的解釋，被取消資格者不得享受相應待遇，而《基本法》104條列明5類人士需宣誓效忠，如行政長官、立法會議員、各級法院法官，當中並不包括區議員。

政府今次《公職人員宣誓規定》修例，目的就是落實《基本法》104條釋法內容，並將區議員包括在宣誓之列，而宣誓修例今年5月始通過，難有法律理據追討修例前已發放的薪金；加上DQ立法會追薪亦有和解方案，暫時傾向「減辣」處理區議員追薪，但仍有待最後敲定。

政府早前放風，多次傳出DQ區議員的風聲，而且愈來愈「辣」，甚至全數追薪區議員薪金，其後大批區議員辭職，至少214個議席懸空，但政府一直無正面回應追薪傳聞，實際上已經達到「兵不血刃」效果，嚇走泛民區議員，令DQ規模減少，可謂「出口術」成功。

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若借出議辦舉行初選 料會收信要求解釋

雖然追薪方案有機會減辣，但估計仍會有50至60名在任民主派區議員日內會收信，要求為涉嫌違反負面清單的行為解釋 ，包括曾參與民主派初選、曾借出議辦作初選票站或擔任工作人員、曾簽署「墨落無悔」聲明等。現時不少未辭職的區議員，曾參與民主派初選或借出議辦，包括民主黨鄺俊宇、涂謹申、荃灣區議會副主席李洪波，以及灣仔區議會主席楊雪盈等。

消息指，政府將於日內向需要解釋的區議員發信，其後再發信邀請其他區議員宣誓，預計7月底至8月初可完成程序。