拆局︱區議會「特辣」方案引辭職潮　政府「兵不血刃」驅敵成功？

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-07-08 22:26

政府本月內安排區議員宣誓，近日消息指，涉及4類「負面清單」行為的區議員將被DQ，預計約250名區議員不符宣誓要求，政府會向他們追討上任至今的所有薪酬及津貼，每人涉逾100萬元。據悉，若區議員在被DQ前主動辭職，當局會將個案「凍結」，不會追討薪津。近兩日已有超過60人在今波辭職潮之中辭任，包括原屯門區議會主席陳樹英、原九龍城區議會副主席鄺葆賢等。 綜合政界人士及學者分析，政府以「大開殺戒」處理宣誓，某程度與民主派一個政治取態有關，令政府覺得他們已失去「團結」價值；而政府連日「吹風」，向議員施加心理壓力並令其自行辭職，亦可減少大規模DQ引發的震盪，達到「兵不血刃」的效果。

▼部分已公布辭職區議員▼

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DQ範圍逐級擴大

將區議員納入宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》於5月21日刊憲及生效。《香港01》曾報道，除捲入泛民初選案的多名區議員勢遭褫奪資格外，在初選中排行名單非首位、借出議員辦事處作票站的區議員勢被DQ。

6月中，多份報章引述消息指曾參與初選、借出辦事處作初選票站及簽署「墨落無悔」抗爭派聲明的區議員將會被DQ，料涉約150人；6月下旬，再有多份報章專欄指受影響人數或擴至170人。至本周二（6日），《香港01》引述消息報道，去年中曾簽署「香港人要求中止獨立關稅區地位」聯署聲明、曾在議員辦事處內展示「光復香港，時代革命」口號者亦會被DQ，當局已圈定涉事區議員約250人，其中40多人已自行請辭，即有逾200人面臨被DQ。

更「致命」的在於，《香港01》得悉政府已敲定會向他們追討償還由2020年初上任至今的所有薪酬及津貼，料每人涉逾100萬元，部分人士恐因此面臨破產。如果程序啟動前已辭職，當局料不會審視其有否違反負面清單，個案會「凍結」不予處理，變相避過遭追還薪津。

已辭任區議員：薪金已用 「根本無可能嘔到」

至周三傍晚，兩個電視台均引述消息指，預計約230名區議員不符宣誓要求將被DQ，相關人士將被追討上任起至今所有薪津，料每人涉及金額100萬元，又提到政府會在宣誓前去信區議員，決定他們是否有宣誓資格，被列入「負面清單」者將不獲安排宣誓。

有已辭任的區議員表示，追討薪津絕對是辭職最直接的原因，因在實際操作上，現屆區議會與政府關係不佳，各區民政事務處不時會以各種理由，拒絕或拖延發還議員開支，導致一些區議員要自行墊支購買物資、營運辦事處、做地區工作，因此部分區議員本身已用掉自身的薪金，甚至開始耗費積蓄，「根本無可能嘔得返出嚟」，一旦被追討薪津，勢必破產；一些持有聯名物業的人士，更可能因此連累身邊人，批評政府此舉如同「趕盡殺絕」。

建制中人：與民主派參選「吹淡風」有關

有多名建制中人表示，政府實行「特辣方案」，其中一個重要原因是民主派對往後選舉的參選取態：「政府原先的想法，是為反對派保留一些參選空間，讓完善後的選舉制度有更高認受性。不過近幾個月，反對派自己都對參選吹淡風，政府也不需要再對他們『客氣』吧？」

蔡子強：政府「心理攻勢」見效

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，從近幾日媒體報道觀察，流傳的說法由最初150人不符要求，到後來「逐步加碼」至170人、230人，甚至要追討任期內所有薪津，其實是政府的「心理攻勢」：「大背景來說，既然民主派不打算參選『粉飾太平』，政府已沒有團結他們的需要。當然，如果親自動手DQ一、二百名民選議員，對外尤其國際觀感上不太好，倒不如『出口術』，通過媒體放風，讓區議員感受心理壓力，自己離開。」

他認為，政府這個「心理攻勢」已經見效，通過巨大的財政壓力，令區議員感到留任「博唔過」，許多原先打算繼續做地區工作的區議員，眼見這種局面也宣布辭職：「反正只是『傳』，要走（辭任）都是你自己的事，最後就算消息不準確，政府也不需負責。」蔡子強相信經此一役，民主派連區議會陣地都大幅縮水，已被迫入窮巷，往後參選機會愈見渺茫。

民建聯陳學鋒：辭職議員或想減少損失

民建聯副主席、「議會監察」召集人陳學鋒表示，區議員爆發辭職潮，相信是因為這些議員自覺「過唔到關」，踩到「負面清單」的紅線，又覺得先行辭任可不用被追討薪津，於是想「減少損失」。他批評，民主派主導區議會後在社區沒有建樹：「不落井下石了，我不會說很高興或是要慶祝之類，但會覺得他們（反對派）自去年以來只是在說政治議題，不是服務居民，站在市民角度真的浪費公帑。」