馮驊：選委會選舉指引修訂達60多項　強調不涉政治考慮

選委會界別分組選舉9月舉行，選舉管理委員會今日（23日）召開記者會，公布選委會選舉指引，選管會主席馮驊將介紹電子選民登記冊系統，是電子選民登記冊首次投入使用。



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票站料設15至20個 尚待最終確定

選舉委員會界別分組選舉提名期8月6日開始，為期7日。選舉管理委員會今日發表選舉活動指引，是次選舉將首次使用電子選民登記冊系統發出選票，投票人進入票站後，票站人員會使用平板電腦掃描其身分證，以核實身份及選票種類，但票站內不會有任何人臉識別裝置。

指引又提到，由於今次選委會選舉的選民人數減至約8千人，投票時間將由原本的15小時減至9小時，投票時間由上午9時至下午6時。此外，今次選委會選舉中，候選人簡介會將改為網上舉行。被問到以上縮短時間安排會否一併用在立法會選舉中，馮驊指未有決定。票站方面，大約有15至20個，中央點票站預料將設在會展。

馮驊表示，選管會是次沒有就指引進行公眾諮詢，主要是由於選舉制度修改的條例剛於五月底通過，而2021年選委會界別分組一般選舉提名期即將於八月六日展開，籌備時間緊迫；加上今次指引是因應選舉條例修訂而作出的改動，已經過立法會討論和通過。其餘修訂主要是與其他選舉指引所提及的選舉安排一致而作出改動；而大部分修訂則是去年發布的選舉報告已經提及，所以他認為無須就這指引進行公眾諮詢。

馮驊表示今次的指引，是以2016年選委會界別分組選舉活動指引為基礎，有60多項修訂。他強調選舉是以公開、公正和誠實作為原則，選管會再根據法例作出安排，不會有任何政治考慮。

選舉事務處資訊科技管理組高級系統經理李潤流示範使用電子選民登記冊系統，投票的市民只需要將身份證交給工作人員，由工作人員掃瞄身份證，系統會顯示該名選民的部份身份證號碼以及獲授權投票的界別供選民核實，其後工作人員會確認發出選票。

李潤流指，整個過程選民只需要向工作人員提交身份證，不涉及其他操作，毋需擔心不懂操作電子系統。他說，電子選民登記冊有偵測系統防止市民重複投票，已投票的市民不會再獲發選票。