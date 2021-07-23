上訴庭副庭長楊振權獲委任為截取通訊及監察專員　曾判囚雙學三子

政府今日（23日）宣布，特首林鄭月娥按終審法院首席法官張舉能建議，委任高等法院上訴法庭副庭長楊振權為《截取通訊及監察條例》下的截取通訊及監察事務專員，接替現任專員石輝，任期由今年8月17日起生效，為期3年。

該條例以法定架構規管執法機關進行截取通訊和秘密監察行動，旨在保障社會治安的權利和保障個人私隱權利之間取得平衡。林鄭表示，絕對有信心楊振權勝任職務，履行條例下獨立監察的職能，確保執法機關遵守條例的規定，令規管機制有效運作。



楊振權是高等法院上訴庭副庭長。（資料圖片）

楊振權過去較為人熟悉的工作，包括曾於2017年審理「雙學三子刑期覆核案」，改判羅冠聰、黃之鋒及周永康三人即時入獄，判詞指「一些有識之士鼓吹『違法達義』的口號，不幸對部分年輕人造成影響」，曾引起社會熱議。該案最後在終院裁定3人上訴得直，維持原審判刑，判詞提到不認同楊官的說法，強調量刑時應考慮上訴人個人罪責。

楊振權於1974年及1975年於香港大學取得法學士學位及法學專業證書，1976年在香港獲大律師資格，之後私人執業至1985年獲委任為裁判官，開始加入司法機構。他在1987年獲委任為地方法院法官，1995年獲委任為高等法院法官，並於2002年獲委任為高等法院上訴法庭法官；其後於2011年獲委任為高等法院上訴法庭副庭長。