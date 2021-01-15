涉國安法截取通訊秘密監察毋須法官手令　李家超︰警受國安委監督

立法會保安事務委員會今早（15日）討論截取通訊及監察事務專員周年報告。熱血公民議員鄭松泰關注，《香港國安法》下只須經行政長官批准，就可截取通訊及秘密監察任何人士及機構資料，有別於以往須獲法官批出手令，令截取通訊專員無權及無法監察，質疑《截取通訊及監察條例》已形同虛設，等同「廢武功」。 保安局局長李家超反駁指，說法「不符事實」。李強調，有兩套機制並行，視乎案件性質，若涉及調查危害國家安全罪行的截取通訊及秘密監察，與現行條例審批、匯報、銷毀等標準一樣嚴格，警方需受國安委監督，並向國安委匯報。

港區國安法｜截取通訊及監察專員石輝：無權審視國安法調查行動

金融界陳振英則關注，即時通訊軟件日新月異及功能眾多，現行條例是否能否完全涵蓋，在無需修例下就可截取通訊。李家超指，條文是「中性」，有關「通訊」及「截取」的定義已充分涵蓋，「無論科技點變化，都係適用於呢個法律。」

懲教署要求撥款1.37億元裝電鎖

另外，懲教署計劃在小欖精神病治療中心裝置電鎖保安系統，取代手動機械鎖開關閘門，工程包括安裝約171道電動鎖閘門、約490部閉路電視攝影機、無間斷電力供應裝置系統等，部份閉路電視配置面容辨識功能以確認職員身份，要求撥款1.37億元，預計在2027年底可啟用。