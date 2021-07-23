馮驊拒評選舉制度　稱基層同鄉團體以同一地址登記問題不大

選委會選舉將於9月19日舉行，選舉管理委員會今早（23日）召開記者會，公布選舉委員會界別分組選舉活動指引。選管會主席馮驊被問到對新選舉制度評價，他稱選管局只負責執行法例，拒絕評論選舉制度，強調選管會一如既往按公開、公正和誠實的原則舉行選舉。

至於多個基層和同鄉團體以同一地址登記，馮驊認為問題不大，因為合資格登記為選民的團體由法例訂明，亦只要求團體提供業務地址。



馮驊表示，完善選舉制度後落實愛國者治港，《基本法》附件一、二由全國人大修改，涉及選舉改制的本地法律由立法會訂立，選管會只負責執行法例，不會評論議席分配方式，但強調選管會的安排符合公開公平和誠實的原則。

被問到若資審會取消候選人資格，應否如選舉主任般提供詳細原因，馮驊說，選管會一向不會就提名及選票有效性方面作出指示，目前只是決定提名是否有效一方由選舉主任變成資審會，選管會亦不會評論有關做法。

對於有同鄉和基層團體界別中，多個團體以同一地址登記，馮驊指，有權登記為選民的團體由法例訂明，與地方選區登記不同，選民只需要提供業務地址，認為有團體及其附屬團體，為方便聯絡使用同一地址登記的問題不大。