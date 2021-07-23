政壇諸事町｜田北辰愛打高爾夫球　為港隊奧運代表陳芷澄打氣

東京奧運今日（23日）開幕，今屆香港代表隊派出46個運動員出戰，是歷年最多。熱愛高爾夫球的實政圓桌田北辰今晚在Facebook發文，特為香港女子高爾夫球運動員陳芷澄「打打氣」，鼓勵市民多留意每位港隊成員踏上奧運舞台前的故事。



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田北辰指自己最愛的運動為高爾夫球，「高球係『一個人都可以盡興』嘅運動」，又指自己雖然不是專業選手，但都不會只當高球為娛樂，會想精進球技。

他表示今屆港隊有年青女子高爾夫球運動員陳芷澄出戰。田北辰提到，「佢（陳芷澄）係香港第一個女子職業高球手，又係拔萃人，無理由唔撐！」

今日下午ViuTV人氣男團MIRROR及ERROR現身屯門市廣場，參加ViuTV奧運記者會，現場超千名粉絲到場應援。田北辰笑指，「知道今日屯門迫爆，其實屯門都係呢位高球代表（陳芷澄）嘅搖籃」。

鼓勵市民留意港隊成員努力故事

田北辰稱翻查過資料，指陳芷澄6歲開始便在屯門學習打波，平日練習到雙手起水泡，都不會停下休息，表示「每個參加奧運嘅選手，背後付出嘅努力都好值得我哋尊重」，並鼓勵市民多留意每位港隊成員踏上奧運舞台前的故事，「可能都會帶畀大家一啲共鳴同啟發」。