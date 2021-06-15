遭懲教署長斥扮坐監專家　邵家臻：日光之下無新事　胡英明應了解

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-15 18:24

關注囚權組織「石牆花」早前發起聯署，要求懲教署改善監獄的酷熱問題。懲教署署長胡英明日前接受《中通社》專訪時批評，有人打著「囚權」的旗號，大肆攻擊懲教署的管理模式和羈押環境，在社會上挑起事端向署方施壓，目的是讓某些在囚人士在獄中過得舒適，強調有關計謀不會得逞，更不點名批評有人扮「坐監專家」。 「石牆花」創辦人、社福界前立法會議員邵家臻今天（15日）接受民主黨前主席劉慧卿訪問時指，他提出的意見是結集不少囚友的看法和經驗，認為是否了解監房生活與刑期長短無關，因監獄每天所發生事情也是一樣。他指數十年來，工資、醫療、投訴、學習、設施等問題也一樣，認為由低做起的胡英明應了解情況。

懲教署署長胡英明日前批評，有人打著「囚權」的旗號，大肆攻擊懲教署的管理模式和羈押環境。（資料圖片／李澤彤攝）

指囚權問題「日光之下無新事」

曾因佔中九子案入獄的邵家臻在節目中談到在囚經歷，指入獄首日即心臟病發，其中一條血管塞了九成，懲教署及醫院即為他安排通波仔手術，費用由他自付。他指在獄中吃得清淡、早了睡覺，糖尿指數亦降低，不過如今糖尿指數回升，體重亦增加了兩公斤。劉慧卿聞言即訓斥邵家臻，「好心你啦！自己要睇著自己嘅健康！」

邵家臻一直爭取改善囚權，他強調只是希望爭取「人權監獄」，否認胡英明所指他們是「讓某些在囚人士在獄中過得舒適」。他又指，其反映的意見是不同囚友集思廣益，認為是否了解監房生活與刑期長短無關，因監獄每天所發生事情也是一樣，形容是「日光之下無新事」。邵家臻認為，胡英明在30多年前由一名懲教主任做起，現獲晉升為署長，認為胡應了解獄中情況。

指署方有空間增囚犯工資

邵家臻提及獄中工資問題，指「佔中三子」之一陳健民在獄中是一名木工師傅，月薪也只是800元；前特首曾蔭權在囚時於醫院任職「B仔」，「幫阿sir做班長」，月薪僅200多元。邵家臻指，根據懲教署向立法會提交的文件，懲教署工場每年承接的產品及服務，為署方帶來4000萬元收入，但囚犯工資開支只有400萬元，認為署方並非無空間增加囚犯工資。