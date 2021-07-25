伍家朗黑衣上陣遭民建聯狙擊　建制批過份敏感：應向運動員道歉

東京奧運正舉行，港隊羽毛球「一哥」伍家朗，昨晚在男單分組賽打響頭炮，惟網民焦點卻落在伍家朗穿上全黑球衣上陣。民建聯成員、中學教師穆家駿在網上聲言，「強烈譴責」伍家朗穿著沒有區旗標識的隊服代表中國香港出戰，「如果不想代表中國香港，請選擇退賽！」

據了解，有民建聯高層曾接觸穆家駿了解，對方稱並非針對運動員，認為羽毛球總會應解釋為何有球手沒有印有區旗的球衣，料穆家駿稍後會出帖回應事件。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國指，據他了解伍家朗與贊助商結束合約後，羽總曾提供幾件球衣予伍家朗，而他選擇了自備球衣。馬逢國說，支持伍家朗的說法，希望他可以集中精神，專心應付賽事；至於批評者，他指現時社會「小小事就發酵」，並不理想。



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黃國健：未經查證便批評「過份敏感」

行政會議成員、工聯會黃國健接受查詢時指，個人認為某些批評者「過份敏感」，一見到黑衫就覺得「黑暴回朝」，未經查證便批評。他認為有關人士應向運動員道歉，又擔心事件影響運動員備戰和心理狀態。

狄志遠稱「小心抽著火水」

新思維主席狄志遠認為，奧運香港代表隊出盡全力為港爭光，應集中支持港隊運動員表現，毋須過於敏感，質疑運動員代表香港的心。他又轉載伍家朗的貼文，反問：「點解香港運動員連件衫比賽都冇？️」並標籤「#郁D就抽水 #小心抽著火水」。

伍家朗今日在社交網頁解釋，因與球衣贊助商合約完結，比賽球衣由自己拿到街外印名，但並無獲授權印上香港區徽。他強調，一直喜愛披着印上區旗的球衣，為港隊身分自豪，希望外界關注運動員表現而非衣着，「鬧還鬧，唔該搞清楚件事先鬧。」

▼伍家朗生活照▼

