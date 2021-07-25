東京奧運︱伍家朗為身穿黑衣解畫　「一直為代表香港比賽感自豪」

香港羽毛球代表伍家朗，身穿一件全黑T恤出戰周六（24日）的男單分組賽。有KOL隨即在網上大造文章，稱讚他的衣著品味，言語間似有意貶低中國隊的球衣。

家朗今日（25日）在Instagram撰寫詳文，為衣著解畫。



Facebook名字為「家明」的KOL，周六（24日）發出帖文，「世界排名第9的伍家朗，今早首場出戰，戰衣品味相當出眾，全身純黑冇brand logo，亦沒有多餘的紅，很養眼。」文中讚揚家朗的衣著，「單純印上『NG K L HONG KONG CHINA』，沈（沉）穩又突出，如同黑馬，打得像練習賽一樣輕鬆，首場小組賽，輕取墨西哥。」

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有KOL網上稱讚伍家朗的衣著品味。（Facebook＠家明）

香港羽毛球代表伍家朗，身穿一件全黑T恤出戰周六（24日）的男單分組賽。（路透社）

帖文之後一句，「話口未完，見到泱泱大國的品味，十年如一日，鮮紅衫燙金字配黃龍，就像發財不懂立品，閃耀得令人頭昏腦脹」，卻有貶低中國隊隊服的意味。

這個帖文獲過萬人讚好，家朗因此受到不少批評，令理應專心應付比賽的他，花時間寫下長文回應：「又要再回應各位朋友/球迷/網友既疑團，我知道好多人都對我既球衣好關心，因為並唔係我之前着開既球衣牌子，喺上一個post我已經交代左我現時冇球衣贊助，所以着既衫係自己既（嘅），而需要印名既比賽球衣都係自己要攞出去街印，但我並冇獲得授權去印上香港區旗，所以我不能私自把區旗印在衣服上。」

他在帖中附上區旗的使用限制，「未經行政長官預先批准，不得在任何非官方機構的標籤、印章或徽章中，使用國旗、國徽、區旗、區徽或其圖案」，證明奧運戰衣上沒有印上區旗，非不為也，實不能也。

伍家朗以長文回應出戰東京奧運的衣著問題。（Instagram＠ngklangus）

家朗在帖文強調，「我一直為自己代表香港比賽而感到很自豪，我心底入面都好喜歡哩一朵洋紫荊花。」又指出，「關於香港區旗既事，我已經喺東京積極處理緊，希望喺下一場比賽之前可以修正番。」他在帖文中特別選擇一張身穿印有香港區徽的香港隊東京奧運隊Tee照片，表明心跡。

「最後，希望大家睇奧運都係專注睇番運動員喺場上面既表現，而唔係集中喺我件衫上面啦。不過都多謝大家既支持同關心。」他表示不會再就事件作出回應，專心比賽，並請大家：「鬧還鬧，唔該搞清楚件事先鬧啦。」

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