陳茂波：港深創科園進度良好將推聯合政策　吸引海內外人才落戶

團結香港基金今（26日）舉辦港深生物科技合作研討會和報告發布會，財政司司長陳茂波、創科局局長薛永恒等擔任活動嘉賓。

陳茂波致辭時表示，目前位於落馬洲河套地區的深港創新及科技園的工作進度良好，兩地政府將推出聯合政策，探索提供科研資金等便利措施，共同吸引海內外人才及企業落戶園區。

陳茂波離場時被問及是否有意參與特首，他未有任何回應。



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未回應參選特首否

陳茂波稱，粵港澳大灣區是國家重要發展策略，建立國際科技創新中心為其中一個重點工作。他又指，「十四五規劃」支持和鼓勵香港建設國際創新科技中心，加強與大灣區內城市的創科合作，充分發揮優勢互補。

在生物醫藥研發方面，陳茂波認為香港有優勢，其中兩所大學的醫學院均設有臨床實驗中心，他強調在中央政府的支持、「一國兩制」的優勢和完善知識產權制度等，香港將繼續參與大灣區創科建設，在內和外循環，發揮香港所長，服務國家所需。

陳茂波離場時被問及是否有意參與特首，他未有任何回應。（盧翊銘攝）

稱InnoHK吸引一批世界級科研機構落戶香港

就創新香港研發平台（InnoHK），陳茂波稱已吸引一批世界級科研機構落戶香港，聚焦研究醫療科技、人工智能和機械人科技，首批20間研發中心已完成實驗室裝修工程，並已開始啟動，其餘7間研發中心會今年稍後時間啟動。

至於在落馬洲港深創新及科技園方面，陳茂波稱，園區將優先發展六個創科領域，包括醫療科技等，並會盡快展開工程，務求首八座樓宇可在2024年至2027年分階段落成。

另外，團結香港基金、中國國際經濟交流中心與中國綜合開發研究院發表聯合報告，當中提出七大建議，包括建設全流程配套設施，完善生物科技研發流程、在河套區成立一站式服務平台，提供專業服務支援、鼓勵院校內知識轉移，培育生物科技和商學的複合型人才等，期望帶動香港和深圳兩地生物科技發展，加速形成世界級的產業集群和創新高地。