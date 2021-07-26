陳茂波提修城規例　劉國勳倡刪減城規諮詢　本研社憂影響監察角色

港澳辦主任夏寶龍早前表示期望香港可「告別劏房」，財政司司長陳茂波昨日（25日）在網誌指，房屋問題「有得搞」，甚至可在2049年前達到目標；他接受傳媒訪問時表示，政府正研究減少部分法定程序，包括修改《城市規劃條例》，增加效率。

民建聯立法會議員劉國勳今早（26日）表示，有必要修訂《城市規劃條例》，指現時諮詢程序過於重複，部分可以刪走或壓縮，相信現今社會資訊發達，有條例壓縮諮詢時間。

本土研究社成員陳劍青則指，憂慮政府修改城規條例時只強調「精簡」，但沒有清楚交代範圍，不希望以簡化條例為目標，影響條例本身的監察的角色。他相信政府再推《2030+》是打算修訂其長遠規劃，指近期政府的發展計劃已遠多於早前表示未來需要的1200公頃土地，料將配合新的產業發展，如新界北用作創科發展用地。



陳茂波早前指政府正研究減少部分法定程序，包括修改《城市規劃條例》，以避免濫用。（資料圖片／羅君豪攝）

劉國勳在電台節目表示，《城市規劃條例》的修訂有必要，指該條例上次修訂已是2004年，至2014年才生效，個人一向認為部分程序有重複，例如「改圖」（修訂分區計劃大綱核准圖）申請要先作數月諮詢，待城規會通過改圖申請後，在找行政長官簽署時又要諮詢，若出現反對意見又要就該意見諮詢，認為一開始已要至少三至四次諮詢，部分諮詢過程應可刪走、部分程序可以壓縮。

他指，如果一開始申請「改圖」時已交代了各方理據時，何必再多做諮詢，可轉為交由技術部門評估可行性，亦無必要再就反對意見諮詢。

劉國勳先前提出發展新界北口岸經濟的無約束力議案。（資料圖片/羅君豪攝）

他又指，由於條例上次修訂已是2004年，當時資訊未發達故需要長時間諮詢，但現今社會資訊發達，相關資料、意見可在網上快速掌握、表達，故認為有條件壓縮諮詢時間。

至於發展北區與深圳相鄰地帶，劉國勳指，北區過去主要是居住地區，而本港需要更多土地供應，故在新界製造產業，可平衡土地供應及產業新經濟的轉型。

陳劍青：減公眾參與本末倒置

本土研究社成員陳劍青在同一節目表示，當局就城規條例的修訂似乎在於縮減程序，但指陳茂波沒有交代範圍，強調城規條例本身要保障發展得到管理，不希望以簡化條例成為修例的首要目標，因為條例本身有監察角色，例如在程序上讓當局考慮改劃用地是否適宜，擔心若減少公眾參與的程序，或影響地契條款的質素本身，是本末倒置。

至於《2030+》，陳劍青指政府兩年前已有類似的長遠規劃，估計政府打算修訂。他指，目前政府指本港長期欠1,200公頃土地，短中期則欠800公頃，但近期討論時，政府發展的規模已遠多於1,200公頃，例如新界北已有2,000公頃，「明日大嶼」首期先有1,000公頃等，料政府希望按新策略地位作修訂。

他又指，所謂欠缺1,200公頃土地當中，只有200公頃用於房屋，料其他土地將配合新的產業發展，如新界北作創科發展需要用地。他指政府未交代有關用地需要多少，如果創造了內地的房屋需求時若於本地需要有衝突如何處理，認為《2030+》重點是如何平衡這些發展。

本土研究社成員陳劍青說，目前政府指本港長期欠1200公頃土地，短中期則欠800公頃，但近期討論時政府發展的規模已遠多於1200公頃，例如新界北已有2000公頃，明日大嶼首期先有1000公頃等，料政府是希望按新的策略地位作修訂。（資料圖片／歐嘉樂攝）

憂《2030+》加大發展影響「城鄉共融」

港深邊境土地方面，陳劍青認為該區可發展的土地多，指政府打算發展不少棕地，而且新界北的發展規劃，應比政府目前所言要大得多。他提到，近年政府提出了新的規劃原則，要做到「城鄉共融」，盡量不影響生態、原有社群等，認為是有所進步，但擔心政府打算放棄此原則，作更高密度的發展。

陳劍青指，蓮塘口岸附近已劃了用地供創新科技園使用，規劃遠比目前的房屋用地更多，認為科技園需要交代當中分配，例如多少用以支持本地創科發展等，強調需要考慮本地有多少得益等，目前有很大疑問。