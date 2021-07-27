菁英會前海創業比賽　12獲選企業各得60萬資助闖大灣區

港府力推青年回內地發展，把握大灣區發展機遇。香港菁英會聯同前海管理局駐香港聯絡處舉辦為期兩年的「創業菁英@前海」比賽，目標是選出12個隊伍，向每隊提供60萬元資助獎金，並為他們提供創業支援及孵化服務，助他們在大灣區創業。

香港菁英會主席凌俊傑表示，參與今次計劃的創業隊伍，將同時參加前海粵港澳台青年創新創業大賽香港區比賽。在兩個比賽均勝出隊伍最高可贏得超過100萬元獎金。



凌俊傑今日（27日）在記者會介紹活動，指菁英會將為參賽隊伍提供內地創業政策培訓、法律法規培訓、諮詢服務等，幫助青年實現創業夢想。

菁英會永遠榮譽主席洪為民說，今日以前海管理局香港事務首席聯絡官身份到場，提到前海管理局自2016年起舉辦創業比賽，今次已是第六屆，曾經得獎項目包括智能眼鏡、快速癌症測試、全國第一個5G機械人等。他指，前海粵港澳台青年創新創業大賽獎金合共高達700萬元，今次兩個比賽一同進行，令獎金大幅加碼。

洪為民指，參賽者若想脫穎而出，應看清楚賽規，而且創業方案高端、有自主研發，並要清楚市場痛點，找到解決方案。（周禮希攝）

洪為民：創業方案要解決市場痛點

洪為民特別提到，參賽者若想脫穎而出，應看清楚賽規，而且創業方案高端、有自主研發，並要清楚市場痛點，找到解決方案。他強調，參賽隊伍向評判介紹方案時要清晰易明，創辦人需親自到場解釋。

今次計劃召集人、菁英會創新科技研究會主任何沛林指，計劃目標之一，是幫各地青年建立互相交流平台。他提到，除創業比賽外，計劃亦包括系列研討會，主題將對應創業時難題，例如創業注意事項、產品研發如何「由0到1，由1到100」，亦找來成功創業人士、業內龍頭分享經驗。

香港菁英會主席凌俊傑表示，參與今次計劃的創業隊伍，將同時參加前海粵港澳台青年創新創業大賽香港區比賽。在兩個比賽均勝出隊伍最高可贏得超過100萬元獎金。（周禮希攝）

獲選12企業隊伍分階段獲發60萬元

今次比賽將選拔12隊企業隊伍，各得60萬元資助獎金，分別為9隊較着重運作、已設有公司的「企業成長組」及3隊着重創業概念的「初創團隊組」。菁英會副主席黃麗芳指，此比例的安排，是因為發現過去5年比賽中，企業成長組成功創業的機會較高。

60萬元資助獎金將分階段向12隊伍發放。黃麗芳解釋，他們已設下創業的不同階段，階段目標包括在香港開設公司並開了香港銀行戶口，在深圳開設公司並於深圳開設了戶口，以及參加指定的展會。大會將按照各階段發放資金，望鼓勵各隊伍做好創業每一步。

黃麗芳表示，參賽者需要是18至40歲的香港永久性居民，企業方案需要符合各地特點，而且在本港及內地均沒有不良紀錄及各地財產糾紛等。（周禮希攝）

18至40歲港青可參賽 暫有20隊報名

至於參賽資格，黃麗芳表示，參賽者需要是18至40歲的香港永久性居民，企業方案需要符合各地特點，而且在本港及內地均沒有不良紀錄及各地財產糾紛等。

比賽將於8至9月初步篩選參賽隊伍，兩星期多之後將截止。黃麗芳指，目前有20隊伍已報名，但過往大部分隊伍都在截止前才申請參賽，故難以估計將有多少參賽者。