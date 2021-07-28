嶺大校長鄭國漢：反共意見領袖陳腔濫調　籲港人跳出思想牢籠

嶺南大學校長鄭國漢在《明報》撰文，批評部份追求「自由民主」及反共的香港意見領袖「陳腔濫調」，又看到有人在網上發表如香港經濟衰退會牽連内地經濟崩潰等的「攬炒論」。他形容這些言論「荒誕」、「自戀」，會削弱讀者慎思明辨的能力，籲港人勇於面對客觀事實，跳出思想牢籠，為香港和國家努力。



斥香港内地經濟攬炒論「荒誕」

鄭國漢今日在《明報》發表文章，指有反共及追求「自由民主」的香港意見領袖，經歷佔領中環運動、反修例運動、《港區國安法》落實等巨大的社會及政治變化後，仍然「陳腔濫調」，重複地批評所有特區及中央為修補政制漏洞而設的措施。

他稱，自己在「連登」看到有人強調香港經濟與内地經濟掛鈎，提出搞垮香港經濟可以令中國經濟崩潰等「荒誕」的「攬炒論」。鄭國漢反駁指這些言論落後守舊，跟不上國際格局的變化，並指出香港的經濟總量佔國内經濟總量已跌至3%以下，但中國國力依然旺盛，認爲部份港人過分「自戀」。他又稱國際金融中心的定位雖為香港的亮點之一，但「這個亮點的重要光源都是國內對港政策」。

文章礙慎思明辨 籲港人面對客觀現實

他批評這些人自説自話，内容「堅離地」、不合事實和邏輯，且不可信，斥他們的文章妨礙讀者慎思明辨，模糊大衆視野，呼籲港人要「跳出自己設置的思想牢籠」，勇於面對事實，掌握客觀形勢，為香港和國家努力。

全國人大常委會今年3月底修改《基本法》附件一、二，選舉委員會教育界選委中，有11席當然選委由大學校長或校董會主席出任，嶺南大學校長鄭國漢是其中一員。