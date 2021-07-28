國安法｜湯家驊：判決證「光時」含港獨意思　繼續使用難撇清嫌疑

撰文：周禮希
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港版國安法首宗判決昨日（27日）裁定去年7月1日插上「光時」口號駕駛電單車撞向警員的唐英傑，煽動分裂國家及恐怖活動罪罪成。行政會議成員、資深大律師湯家驊今早（28日）在電台節目均表示，判決在法律原則上有指導性及約束性，強調不應着重於「光時」口號如何不犯法，又指判決證明要結合意圖才形成違反國安法的高門檻，相信一般市民不會干犯國安法。
不過，湯家驊指，即使沒有口號本身犯法，但「光時」已被法庭判斷有機會帶有分裂國家的意圖，任何人如繼續使用，很難撇清相關嫌疑，「可能是唯一意圖」，又指原果有人因而被捕，將無人同情，呼籲市民不要以身試法。

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湯家驊在電台節目指，香港沒有任何法例禁止任何口號，但強調每次案件，都要看疑犯的犯罪意圖及周邊環境，而周邊環境是判斷有否犯罪意圖的原因之一。他指，經歷2019年至今，已證明有部分人使用該口號時是有散播港獨的意圖。

法律學者戴大為接受報章訪問指，判辭稱唐英傑威嚇公眾時用字含糊，質疑判辭少提恐怖活動案件中必要的恐懼元素，若缺恐懼元素，則與交替控罪危險駕駛無異。湯家驊不點名回應，他個人認為港區國安法比英、美等地的國安法更清晰，例如分裂國家罪要有組織、策劃等，恐怖活動罪需要牽涉武力等才算干犯，認為罪項清晰，「不需要大律師，中學生都明白」。

他認為，如果行為會令市民恐懼，繼而希望政府答應訴求以息事寧人，就已經算是脅迫政府。湯家驊又稱，造成或者意圖造成傷害等，不一定指實際造成他人身體的危害，只要有意圖或有機會達到意圖的目標，即已符合定罪的定義。他以銅鑼灣刺警案為例反問，「如果我去拮一個警察，佢無死到，係咪就無意圖呢？」

被問到案件與危險駕駛的分別是否主要在於該旗幟，湯回應指，證據顯示唐英傑策劃宣揚政治理念，如避開警方，明知有警方拉「紫旗」亦這樣做，明顯不止是危險駕駛。

湯家驊指，經歷2019年至今，已證明有部分人使用該口號時是有散播港獨的意圖。（資料圖片）

找專家研究「光時」口號捉錯用神

法官表示判斷口號時要先判斷有否港獨意思，控方專家認同有此意思，辯方專家亦沒有否認，湯家驊稱，他個人對法官的處理方法有疑問，認為最重要是被告如何理解，與及其他人如何理解，「大部分人都不是熟讀史書的人，要考慮的很簡單，應考慮common sense（常識）」，因此法庭最終都視大眾如何認知有關口號，認為如果每次審案都如此找專家證人是捉錯用神。

湯家驊：政治敏感案件法官較陪審團可信

湯家驊指自己已執業50年，他個人認為今次判決由法官審判，較有陪審團更為可信，因為陪審團較易作「情緒化處理」，亦有機會受個人的政治立場影響，自己絕對信賴法官多於信賴陪審團，唐亦曾挑戰過沒有陪審團，後來已公開接受審判的公正性。他強調自己不是認為陪審團是壞的制度，只是在適合情況，沒有不一定是不好。

他在另一節目表示，陪審團不一定代表整個社會的說法，認為在政治敏感案件下，設立陪審團相當危險，需要合理平衡。

有指唐英傑本身一直高速行駛，如果沒被警方攔阻會否造成撞車，思考這是否構成上訴理由。湯家驊解釋，要是在法律角度上有爭拗，或者法官忽略了一些對被告有利的證供，都有機會可以上訴。他強調法庭上每案均作獨立檢視，所謂判決有約束性，是在於法律原則，因為每案的事實都有不同，要根據每案的事實、被告的意圖，引用原則方面才有約束性。

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