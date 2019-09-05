【罷課】嶺大校長鄭國漢現身見學生　重申學校無權調查、罷免校董

嶺南大學有學生發起「罷課不罷休」行動，今日（5日）下午有超過300名身穿黑衣學生於永安廣場舉行集會，其後圍繞校園遊行，並向校方遞交請願信，學生又要求校長鄭國漢與學生會面並接信。 鄭國漢於傍晚6時40分抵達嶺南大學並與學生對話，他表示嶺南大學校董由政府委任，學校不能罷免校董，只有校董辭職才可免除其職務及職函，他續指校方已去信教育局，要求與局方會面，又指事件進入法律程序，故校董會未能就事件有任何回應；鄭國漢最後答應會以電郵回覆學生訴求。

鄭國漢於黃昏時間約6時40分，返抵嶺大校園與學生對話。(張美華攝)

鄭國漢於傍晚6時40分抵達嶺南大學並與學生對話，他表示嶺南大學校董由政府委任，學校並沒有權力罷免校董，只有校董自行辭職才可免除其職務及職函。他續指校方早前已去信教育局，要求與局方會面，教育局並已作出回應。鄭國漢又指事件進入法律程序，所以校董會未能就事件有任何回應。

學生要求校方凍結何君堯職務 鄭國漢：學校並沒有權力

在場學生要求校方先凍結何君堯所有職務，鄭國漢回應指學校並沒有權力凍結其任何職務。在場學生一度鼓噪，有部分人高呼「我哋認為何君堯威脅我哋人身安全」，鄭國漢強調，他只能參與校董會會議，並不能召開或主動作任何調查。他又指，會將學生擔心自身安全的問題轉達至校董會，又表示可向執法部門表達意見，在場學生隨即報以噓聲。

鄭國漢再解釋學生並不能任命學校職員，所以學生會主席並不能參與任命或聘請工作，惟學生會主席能以觀察員身分參與任命工作，並閱覽相關文件。另外，有學生再要求鄭國漢就若能證明有校董疑屬黑社會人士的事宜表態，鄭國漢指「我當然唔希望、唔接受（有黑社會人士擔任校董）」，又續指「我個人唔接受喺壓力下表態」。

鄭國漢最後答應將會在9月8日以電郵回覆學生訴求，而學生亦未有向他遞交請願信，改由以電郵方式遞交請願信。

嶺大校長國漢現身見學生，重申學校無權調查、罷免校董。(張美華攝)

逾300名學生在今日下午2時發起集會後，於下午3時20抵達黃氏行政大樓，要求校長鄭國漢與學生會面，校方首先派出傳訊部代為接收學生請願信，現場學生一度鼓噪，一直未有交出請願信；之後再由嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬代表接信，惟學生再拒絕遞信，要求校長校長鄭國漢與學生會面並接信，校長鄭國漢最終於傍晚6時40分抵達校園。