伍家朗球衣事件｜穆家駿事隔3日終道歉：語氣過重　無意影響備戰

香港羽毛球代表伍家朗因在東京奧運上穿上全黑球衣參賽，遭民建聯成員、中學教師穆家駿「強烈譴責」，批評伍穿著沒區旗標識的隊服代表中國香港出戰，「如果不想代表中國香港，請選擇退賽！」

事件發酵數天，穆家駿一直未有道歉，直至伍家朗今（28日）完成第二場賽事後，穆家駿在其Youtube channel以文字回應事件。他稱，當日「一時情切」在Facebook發表評論，「語氣有點過重」，對此表示歉意。他稱自己無意影響香港羽毛球隊備戰，故留到今天才回應。

伍家朗在賽後表示，已經盡量調整心態，盡力令自己專心去比賽，對於在場上發揮得不好，對自己很失望。至於有人認為批評者應向他道歉，伍家朗僅說希望盡量不要再提這件事，過去了就讓它過去。他之後在IG表示，收到所有支持者的訊息，很感動窩心，「或者有啲人注定就係做悲劇嘅主角，我一定會企番起身，不過需要啲時間。」



▼伍家朗今日穿上印有區旗的球衣出戰▼



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稱球衣無區旗「令人十分詫異」

伍家朗今日在香港時間下午5時對戰危地馬拉球手，他身穿綠白色球衣出戰，胸口位置印有區旗，背後印有伍家朗的英文名，「HONG KONG CHINA」字樣，可惜最後以0比2不敵對手，未能躋身賽事16強。

同一時間，穆家駿在其Youtube channel回應事件，稱今日高興看到香港羽毛球隊「袍甲鮮明」，穿着有香港特區標誌的運動服在奥運的賽場上出戰。他提到，當日全神貫注在電視機面前支持香港羽毛球隊出賽，「赫然發現香港隊代表伍家朗先生，有別於其他港隊球員，未有穿上印有區旗的球衣，實在令人十分詫異。」

穆家駿在YouTube發文，指當日「一時情切」，語氣有點過重，為此致歉。（穆家駿YouTube截圖）

穆家駿：無意影響羽毛球隊備戰

穆家駿稱，中國香港隊可站在奧運舞台，是十分難得機會，讓香港向世人展示不屈不撓的獅子山精神，「所以我一時情切，在Facebook發表的評論語氣有點過重，在此表示歉意。」他強調，得知其言論引起各方不同迴響，但因無意影響香港羽毛球隊備戰，故留到今天才回應。

他又稱，感謝羽總即時回應說明箇中原委並作出補救措施，令事件得以解決，同時期盼港隊運動員能在接下來比賽中爭取佳績。民建聯主席李慧琼昨（27日）指，穆家駿言論過重，已要求他道歉或公開解釋。

伍家朗穿上印有區旗的球衣出賽，惜不敵對手，無緣晉級16強。（高詩琦攝）

伍家朗冀球衣事件過去 IG發文：或者有啲人注定做悲劇主角

伍家朗今日穿上有特區區徽的新球衣作賽，惜不敵危地馬拉球手，無緣晉級16強。伍家朗在賽後指，自己發揮得不好與球衣無關，又說希望在這麼大型的賽事中，大家可以留意運動員的表現，少些留意運動員場外的事。

伍家朗說，已經盡量調整心態，盡力令自己專心去比賽，對於在場上發揮得不好，對自己很失望。被問到有市民指，提出球衣有問題的人應該向他道歉，他說希望盡量不要再提這件事，過去了就讓它過去。

他之後在IG發言，表示收到所有支持者的訊息，「好感動好窩心，我知道我並不孤單」，又說「或者有啲人注定就係做悲劇嘅主角，我一定會企番起身，不過需要啲時間。」

伍家朗落敗後，大批網民湧入穆家駿帖文、民建聯Facebook留言，質疑穆家駿言論影響伍家朗備戰，穿上不合適的球衣阻礙發揮，亦有網民留言支持穆家駿，認為毋須道歉。