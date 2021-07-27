伍家朗球衣風波︱穆家駿微博回應：被黃人全面起底　否認「龜縮」

2020東京奧運現正進行，日前香港羽毛球運動員伍家朗出賽時，身穿無區徽黑衣，遭民建聯成員、中學教師穆家駿「強烈譴責」，後者反被網民炮轟。穆家駿昨日關閉Facebook及Instagram專頁。

穆家駿今日（27日）於微博發文應，恭喜劍擊運動員張家朗昨晚（26日）奪金，同時表示自己和妻子「被黃人全面起底」，為免殃及其他朋友，要緊急關閉兩個社交平台，又否認「龜縮」的說法。



穆家駿於微博回應事件，稱被「黃人」圍攻。（微博截圖）

指微博是「國家管理下的平台」不用擔心

穆家駿日前於社交網譴責港隊羽毛球「一哥」伍家朗穿著沒有區旗標識的隊服代表中國香港出戰，斥「如果不想代表中國香港，請選擇退賽！」，惹來大眾爭議，被質疑向運動員添加不必要政治壓力；他於同日晚上轉載香港羽毛球總會的聲明，仍未能平息民憤。兩個帖文有數以萬計網民大派「嬲嬲」，其後穆家駿暫時關閉Facebook和Instagram平台。

一個名為「穆SIR」、相信為穆家駿本人的微博帳戶今早發文，指要「回應對方認為我龜縮」。他稱自己與妻子的個人資料被「黃人」起底，身份證號碼、電話、地址被全面公開，表示為免牽連其他朋友，所以要緊急關閉兩個平台，而沒有涉及其他朋友的Youtube平台則未有關閉。他續指微博是「國家管理下的平台就更不用擔心」。

羽總及港協暨奧委會發聲明：正全力協助

香港羽毛球總會及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會日前已發聲明表示，正努力處理事件，會盡力幫助伍家朗在下一場賽事穿上印有區旗的球衣出賽，指日後或會與各體育總會商討，需否制定運動員比賽服飾的要求及指引，以便運動員專注比賽。