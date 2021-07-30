東京奧運｜何詩蓓再奪銀牌　羽毛球混雙銅牌戰不敵日本 市民打氣

為港隊歷史性摘下奧運銀牌的香港飛魚何詩蓓，今日（30日）再戰100米自由泳決賽，大批市民早上齊到商場觀看直播打氣，全城集氣希望她再下一城為港爭光。在不足一分鐘比賽，何詩蓓以52.27秒奪得個人第二面銀牌，創下奧運香港隊一人奪兩個獎項紀錄。



此外，港隊羽毛球混雙組合鄧俊文、謝影雪，出戰銅牌賽對壘日本隊，期望為本港再奪一面獎牌。不過最終港隊在兩局都輸給日本隊，未能再為港添獎牌，但仍創港隊最佳紀錄。



何詩蓓奪兩銀牌｜將獲恒基500萬獎金 所有晉身8強港隊同獲現金獎

東京奧運｜何詩蓓奪銀牌 大批市民apm商場打氣 未見軍裝警巡邏

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何詩蓓在今屆東京奧運個人奪得兩面銀牌，恒基地產表示，將透過「恒基精英運動員嘉許計劃」向何詩蓓送出共500萬元奬金。恒基表示，今屆奧運中國香港代表團屢創佳績，恒基將向贏得金、銀、銅牌，與及所有晉身8強的香港運動員頒發現金獎，現時送出的奬金已累積超過1200萬元，「期望所有運動員繼續投入餘下賽事！為港爭光！」

▼7月28日 何詩蓓為港隊歷史性贏得奧運獎牌▼



何詩蓓周三(28日)於200米自由泳奪得銀牌。(資料圖片)

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本港今日重點項目，包括早上9時35的羽毛球混雙銅牌賽，由港隊的「左手配」鄧俊文伙拍謝影雪，與東道主日本隊的渡邊勇大及東野有紗力爭銅牌。飛魚何詩蓓亦在早上9時59分，出戰女子100米自由泳決賽，再衝擊獎牌。

▼兩名左手將「鄧謝配」▼

