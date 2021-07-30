東京奧運︱19名前官員祝賀港隊取佳績　「香港人為他們感到自豪」

2020東京奧運進入第7日，香港隊獲得一金兩銀佳績，金牌來自男子個人花劍賽選手張家朗，而銀牌來自參與200米自由式及100米自由式比賽、有「女飛魚」之稱的泳手何詩蓓。

19名前特區政府官員今日（30日）聯合發文，祝賀港隊及國家隊在多項比賽獲得佳績，感謝所有參與奧運的香港運動員的全力以赴，指他們所展現的體育精神，已嬴得全港市民的掌聲和感謝，港人為他們感到自豪。同時亦對港隊運動員的教練、醫護團隊及家人表達謝意，並表示會繼續支持香港運動員，祝願他們能發揮最佳水準。



感謝香港運動員教練、醫護團隊及家人付出

19名前特區政府官員在文中指，自己與廣大市民一樣「一直為港隊遙遙打氣」，為張家朗和何詩蓓分別嬴出男子個人花劍賽金牌，以及200米自由式與100米自由式銀牌而歡呼。同時亦為所有參與奧運的香港運動員鼓掌，感謝他們的全力以赴，指他們所展現的體育精神，「已嬴得全港市民的掌聲和感謝」。

文中又指，連日比賽全港市民無不被香港運動員精彩表現所動容，感謝他們背後的教練、醫護團隊及家人的身教言教，成就每一位運動員在比賽場上發亮發光。

他們引用聖經「流淚撒種的，必歡呼收割」，感謝香港運動員永不放棄的堅毅精神，指港人對他們感到自豪，會繼續支持港隊運動員，祝願他們能發揮最佳水準。同時亦祝賀中國國家隊在多個比賽獲得佳績，為國爭光。

19名前特區政府官員包括前律政司司長梁愛詩、前食物及衛生局局長高永文、前財政司司長梁錦松、前保安局局長李少光、前政務司司長林瑞麟、前政務司司長唐英年、前財經事務及庫務局局長陳家強、前商務及經濟發展局局長蘇錦樑、前食物及衞生局局長周一嶽、前運輸及房屋局局長張炳良、前政制及內地事務局局長譚志源、前商務及經濟發展局局長馬時亨、前經濟發展及勞工局局長葉澍堃、前環境運輸及工務局局長廖秀冬、前民政事務局局長曾德成、前食物及衞生局副局長梁卓偉、前教育局局長吳克儉、前公務員事務局局長張雲正及前發展局局長馬紹祥。

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重溫︰張家朗奪劍擊首金︰



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重溫：何詩蓓200米及100米自由泳決賽，勇奪銀牌：



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