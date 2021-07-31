官媒轟教協「毒瘤」　劉兆佳：教協參與製港亂象　難料法律後果

新華社昨日（30日）發表評論，形容教協是「毒瘤」，必須剷除，為香港教育正本清源；《人民日報》亦發文，批評教協有目的、有組織為反中亂港推波助瀾，是整個香港社會亂象橫生的一大禍根。

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全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，針對的教協的批判不是新鮮事，過去10年來中央都覺得教協在香港亂象中扮演積極參與角色，對新華社狠批教協不感意外，但目前無法猜測教協未來會否承擔法律處境。



劉兆佳：教師學生被動員 教育系統出問題

新華社文章指，教協是香港教育出現亂象的罪魁禍首，並與長期充當反中亂港勢力禍亂香港的「馬前卒」支聯會，有著「不可能撇清」的緊密聯繫。文章又批評教協在過去不少社會事件中煽風點火，多次鼓動大中小學師生罷課，把心智尚未成熟的青年學子推上動亂的街頭當「炮灰」。對於教協宣布退出支聯會，評論認為有關舉動是逃避追責的障眼伎倆，「不僅無法洗脫其涉嫌違法的有關問題，更不能勾銷其過往煽暴搗亂、禍害香港的罪責。」

劉兆佳。（資料圖片）

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受查詢時表示，內地官媒對教協的批判持續已久，不認為新華社今次炮轟教協是會令人覺得意外。他認為過去10多年來，中央不少人都認為教協在香港的亂象中擔任了積極參與的角色，例如維護失德教師、編寫有爭議教材，在近期撥亂反正的大方向下，被點名批評屬正常。

劉兆佳認為，教協過在教育系統內有影響力，在過去多年的動亂環境，不少教師和學生都被動員參與，令人聯想是否教育系統是否出現了問題。他現階段不欲猜測教協未來的法律處境或面臨的後果，認為要先看教協之後的行為立場會否改變。

周浩鼎：若查明有違法行為需依法處理

民建聯立法會議員周浩鼎則指，教協長期反中亂港，「透過荼毒教師，禍害下一代」，認同當局應該及早正本清源，若查明有違法惡行則依法處理。