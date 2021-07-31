新華社、《人民日報》兩官媒點名教協炮轟為「毒瘤」　稱必須剷除

內地兩大官媒新華社及《人民日報》昨日（30日）分別發表評論文章，批評香港教育專業人員協會（教協）運作偏離宗旨、不務正業，「變成不折不扣的政治組織」。

其中新華社在評論指出，即使教協已宣布退出民陣、支聯會，但無法洗脫其涉嫌違法的有關問題，更不能勾銷其過往「煽暴搗亂、禍害香港的罪責」，直言香港教育要正本清源、重回正軌，「就必須徹查，剷除毒瘤。」



新華社發表評論，批評香港教育專業人員協會（教協）運作偏離宗旨、不務正業。（資料圖片）

新華社昨日（30日）評論指，隨國安法效力持續顯現，不少「亂港組織」相繼樹倒猢猻散，一些參與其中的「禍港團體」紛紛「跳船」自保。文章點名直指，當中教協長期從事反中亂港活動，更與民陣、支聯會有錯綜複雜的人員、組織、資金和利益勾連，有不可能撇清的緊密聯繫。

文中又批評，教協不但誤人子弟，毒害下一代，還配合亂港勢力在立法會瘋狂「拉布」。評論認為，過去本港政治滲入校園、學生捲入暴亂的情況嚴重，教協正是香港教育變得烏煙瘴氣的罪魁禍首：「打著教育專業組織的旗號，假借『言論自由』、『學術自由』之名，縱容有毒思想在香港校園肆意傳播」。

評論中亦用詞嚴厲指，香港教育系統長期藏污納垢、荼毒學生、危害社會，已到了必須清理的時候。文章形容，香港教育要正本清源，建立與一國兩制相適應的新教育體制，就必須依法清除教協這個最大障礙，「特區政府和社會各界都責無旁貸，必須拿出魄力與勇氣，敢於動真碰硬」。

（新華網網站截圖）

《人民日報》︰教協是必須剷除的毒瘤

內地《人民日報》昨亦發表評論文章。指香港教協的所作所為，與教育背道而馳，與專業更不相干，同樣形容教協是「必須剷除的毒瘤」。

文章中反問，「煽動師生罷課、炮製港獨教材、售賣黑暴書籍，鼓吹歪理邪說，哪一項是為香港教育著想及為在校師生考慮」；同時反問，不識大是大非、不懂教育大計，整天醉心於帶教師作亂、教孩子違法，把教書育人的校園搞到烏煙瘴氣，這樣的團體有何顏面對香港教育指手畫腳。

《人民日報》文章又形容，教協「有目的、有組織為反中亂港惡行，推波助瀾，是整個香港社會亂象橫生的一大禍根。」隨香港國安法實施，社會恢復秩序，教育重獲安寧，教協毫無意外地走向窮途末路。