唐英傑案｜李家超稱刑期須具阻嚇性：挑戰國安底線等於引火自焚

本港首宗國安法案件昨日（30日）判刑，被告唐英傑因煽動分裂國家及恐怖活動罪被判囚九年。政務司司長李家超今（31日）回應指，法庭充分指出有關罪案嚴重，必須判處具阻嚇性刑期，亦要令社會大眾有一般阻嚇性，呼籲市民不要以身試法，「挑戰國安法或國安底線，等於引火自焚，會付出沉重代價，終生後悔。」



代表辯方的資深大律師郭兆銘(左)。(張浩維攝)

李家超續指，要反對及駁斥外國官員或政客，對唐英傑案的審訊作出政治攻擊，強調案件是公開審訊，被告人受到資深大律師辯護，法庭根據事實和證據裁決，亦在公開判決書作出解釋，表現出法治精神和實踐，這證明了外國官員和政客因政治理由而無理攻擊《港區國安法》是政治操作，是政治凌駕公義、無中生有的批判。

對於法庭就唐英傑案作出判決後，有人致電恐嚇法官，李家超指出必須追究到底，會全面調查，一定要將不法之徒繩之於法。

官媒轟教協「毒瘤」 李：不評論個別組織

被問到新華社時評形容教協是毒瘤，必須剷除，港府會否取締教協，李家超說不會評論個別組織，但任何組織的活動如受到法例規限，無論是《社團條例》或《公司註冊條例》，必須按法例運作。

他稱，專業機構應該為專業會員服務，如果組織所做的事超出專業範圍，有關部門會按照法律處理。