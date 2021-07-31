新民黨十周年黨慶　容海恩竟缺席？　夥薛永恒拍片沖咖啡助慶

新民黨成立10周年，今日（31日）在灣仔會展舉行黨慶，政界人士雲集現場，特首林鄭月娥、政務司司長李家超、財政司司長陳茂波等政府官員到場致賀，中聯辦副主任何靖亦有出席典禮。

政界撐場者眾多，不過新民黨內則有人缺席。該黨副主席、立法會議員容海恩因有要事未能出席黨慶，但「人唔到禮到」，容海恩夥拍創新及科技局局長薛永恒拍片「賀壽」，兩人更大顯身手，由薛永恒親身下廚製作卡邦尼意粉，容海恩就負責沖咖啡。



新民黨主席葉劉淑儀致辭時表示，新民黨成立第10年，會員人數由2011年的200多人，增加至目前的約1,000人，笑言：「人數唔算多，與中國共產黨無得比」，但2016年立法會選舉在3個地區參選，共取得16萬票，顯示新民黨有一定群眾基礎。她稱，新民黨未來會加強政策研究，引導黨內年輕人分析政策，向國際社會發聲，講好中國及香港的故事，培養年輕政治人才。

其後一眾新民黨中委與林鄭月娥及多名官員，上台進行切蛋糕儀式並拍攝大合照。

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典禮上播放多條由新民黨成員與局長合拍的影片，片段中容海恩與薛永恒大顯廚藝，容自稱「煮野食唔叻」，要上咖啡拉花速成班，沖咖啡時果然未夠純熟，一度求救指自己忘記要加多少奶，但最後也拉出心形拉花。薛永恒則指他雖然工作忙碌，不過有時也要「煮下飯仔」，下場時亦頗有功架，大讚自己煮的卡邦尼意粉「好好味」，還「教路」：「卡邦尼唔係用cream整，係用雞蛋！」，而且最重要是「用心做」。

薛永恒最後祝新民黨生日快樂，黨務興隆，繼續盡心盡力為國家服務。

陳帆乒乓球挑戰賽 一人大勝新民黨隊5比2

新民黨多位社區幹事與運輸及房屋局局長陳帆大鬥乒乓球，分成兩隊，接球時要講出屯馬綫站名，初局陳帆對戰陳家珮輕鬆勝出，不過對戰廖添誠時竟一時語塞，將「好犀利喎」當作屯馬綫站名，但經過連番激戰，最終局長都大勝新民黨隊5比2。

近年加入新民黨的李梓敬和民政事務局局長徐英偉拍片打泰拳，切磋拳術。徐英偉說打拳猶如新民黨過去十年的地區工作一樣，需要耐性及用心，祝願新民黨愈做愈強！