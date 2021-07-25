葉劉淑儀：新民黨爭取保兩席直選　MIRROR爆紅證市民情緒需發洩

改制後的立法會選舉今年12月舉行，新民黨主席葉劉淑儀表示，該黨希望在地區保留兩個直選議席，包括港島及新界東，亦會派人參加立法會選委會界別，希望找到有意服務社會、學歷較高、英文水平較好的人參選。她稱，只要民主派人士不違反國家利益及主權的底線，她鼓勵民主派參選立法會。

葉劉又指，不認同香港未來應只着重執法，政府需要團結方方面面，「爭取市民的心」，又不點名提到港人支持偶像組合MIRROR，「看他們如何支持某男團就知啦，他們的情緒都需要發洩，找他們能引以為傲的事」。



讚李梓敬表現好

葉劉淑儀今早（25日）在商台節目指，選委改革後，「愛國者治港」已無懸念，認為選委要考慮的是參選人是否愛國者，以及是否有管治能力。她強調鼓勵民主派參選，底線是不違反國家利益，「所謂社會有黃藍之分，但都有淺黃、淺藍㗎。傳媒都係㗎，不是全部都批評中國，就算批評都無問題。」

立法會方面，葉劉稱新民黨爭取在直選保留兩個議席，如留在港島區，適合爭取愉景灣選民支持；新界東議員目前有議員容海恩，亦希望在選委會找以往沒興趣參與地區，但有意服務社會、學歷較高、英文水平較好的人參與。她解釋，不少外國領事都指建制派不太願意與他們聯絡，不是認為建制派英文水平不好，而是因為領事並非選民，寧願多花時間接觸選民。

葉劉之後點名稱讚去年入黨參選立法會的李梓敬，指他最近參與聯合國人權理事會的主題視頻邊會表現不錯，又正培訓黨內年輕人寫信，如《南華早報》、《Hong Kong Free Press》都有刊登，認為黨員參與選委會選舉後，亦會有人從選委會的屆別爭取參選立法會。

葉劉：過去4任特首CV亮麗 任何人都要做過至知

對於治港者的要求，葉劉認為除了表面上符合要求，「都要做過至知」，特別提到過去4任特首的CV都很亮麗。她強調，目前美國因素對港影響很大，因為美國已將香港當成新疆一樣，強調中央一定要找很信任、立場很堅定的治港者，要從實戰之中調整，各階層的香港人都應努力達到標準，「任何人都要做過至知」。

稱政務官「政治中立」為英詭計

葉劉又在節目上為政務官抱不平，稱讚他們能力很高，例如早前選舉改制的修例，官員在短時間內成功立法，出席會議的常秘很「熟書」，在技術性細節、盡忠職守方面均「無得彈」，而今年立法會通過不少有關金融的條例亦需要相當專業，強調政務官在運作方面不可或缺。

她指，回歸前的政務官不會有國家思維，只考慮做好份內工作，英國人更不會教政務官「以國為大」，當然政務官亦不會以英國為大，後來前港督彭定康更教他們不要為中國解話，不少政務官遇到回歸後政治壓力大了，便到非政府機構工作，令人才流失。

葉劉淑儀強調，「政治中立」是英國人臨走前教政務官的原則，但她認為高官不可能政治中立，認為說法只是英國人的「詭計」，又提到彭定康提出政改時，所有高官都出動幫忙，而現時政務官更要宣誓，政府內都不再講「政治中立」，「起薪5萬多，怎可能無承擔？」葉劉稱，得知不少年輕人仍打算加入政府。

提食環署被針對不拆連儂牆 貧富差距因缺上流機會

提到李家超破天荒升任政務司司長，是否反映中央「重武輕文」，葉劉指，經過2019年反修例事件後，中央特別重視紀律部隊忠誠。她主動提到，不時被建制派批評在修例期間沒有清拆連儂牆的食環署，指相關訴訟未完成，而且一拆又會再有張貼，強調不清拆是當局的整體決定，認為針對食環署只是有所誤解，相信未來政府整體會更好。

至於香港未來發展，葉劉指本港金融服務雖然很發達，但貧富差距問題仍日益嚴重，提到自己今日看過報告發現情況變得更惡劣，認為問題明顯在於本港就業出路少、向上流動機會少，認為將來的機會在於大灣區。