陳茂波：認同國家推《反外國制裁法》以戰止戰　不能「捱打」

全國人大常委會本月中開會，消息指內地《反外國制裁法》將納入香港《基本法》附件三，在本港實施。財政司司長陳茂波今日（1日）表示，即使納入《基本法》附件三亦有不同做法，包括直接實施或者經本地立法，如果經本地立法，屆時將有諮詢過程，讓政府了解如何兼顧本港實際情況。

他認為，美國去年不斷推出制裁措施，國家不能捱打，要以戰止戰，相信內地提出《反外國制裁法》有道理及必要。



陳茂波今早在電台節目指，最近內地監管上市公司的政策調整，目標只為令內地股市持續穩定發展，指市場即使短期有波動，但內地經濟增長快及底子堅實，相信國際資金流向中國市場大勢不會改變。

陳茂波又指，港區國安法實施以來，去年資產管理業務增加21% ，反映實際操盤的人對香港前景的看法，至於近日本港股市大跌，陳茂波指有監察市況，認為交易仍很有秩序，強調這穩定性會為投資者帶來更大信心。

可驅逐出境、凍結資產 協助執行制裁可被起訴

全國人大常委會今年6月通過《反外國制裁法》，共有16項條文，列明如果外國違反國際法等，以各種藉口對中國進行打壓，對中國公民組織採取歧視性限制措施，干涉中國內政，中國有權採取相應反制措施，包括不發簽證、不准入境，註銷簽證、驅逐出境，查封及凍結在中國境內的各類財產，禁止或限制中國境內組織、個人與他們進行交易、合作等。

法律規定，任何組織和個人不得執行或協助執行，外國國家對中國公民、組織採取的歧視性限制措施，否則可被提起訴訟，要求停止侵害、賠償損失。如果任何組織和個人不執行、不配合反制措施，則依法追究法律責任。