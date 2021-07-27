人大常委下月商增基本法附件三全國性法律　消息：涉反外國制裁法

全國人大常委會8月17日至20日在北京召開，議程包括審議增加香港、澳門《基本法》附件三所列全國性法律的決定草案，消息人士指，涉及《反外國制裁法》。

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，《基本法》列明外交政策屬國家責任，若國家要制裁其他地方，香港需要配合政策，認為將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三後，特區政府才有法律基礎執行由國家制定的外交政策。



▼美國制裁多名中國、香港官員名單▼



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可驅逐出境、凍結資產 協助執行制裁可被起訴

全國人大常委會今年6月通過《反外國制裁法》，共有16項條文，列明如果外國違反國際法等，以各種藉口對中國進行打壓，對中國公民組織採取歧視性限制措施，干涉中國內政，中國有權採取相應反制措施，包括不發簽證、不准入境，註銷簽證、驅逐出境，查封及凍結在中國境內的各類財產，禁止或限制中國境內組織、個人與他們進行交易、合作等。



法律規定，任何組織和個人不得執行或協助執行，外國國家對中國公民、組織採取的歧視性限制措施，否則可被提起訴訟，要求停止侵害、賠償損失。如果任何組織和個人不執行、不配合反制措施，則依法追究法律責任。

人大常委會。（資料圖片／新華社）

葉國謙：制裁是國家行為 納基本法未必合適



全國人大委員長會議今早在北京人民大會堂舉行，決定常委會召開的日期。委員長會議建議，常委會會議審議有關增加香港、澳門《基本法》附件三所列全國性法律的決定草案。

全國港澳研究會理事田飛龍早前指，可將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，讓香港特區與中央一同維護國家發展利益，但港區人大代表葉國謙指暫時未有需要。葉國謙今日（27日）表示，未聽到有關消息，個人認為反外國制裁是國家行為，未必合適將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三。

中國外交部條約法律司處長史曉斌、聯合國國際法委員會委員黃惠康，6月底在中共中央黨校旗下的《學習時報》撰文，指《反外國制裁法》進一步為排除外部勢力干預特別行政區事務奠定了法律基礎，認為此法可以通過列入《基本法》附件三的方式在香港、澳門適用，與《港區國安法》進一步完善維護特別行政區國家安全的法律制度。