延任議會｜盤點最高薪議助　37人月薪逾4萬元　梁君彥出手最闊綽

政府去年以疫情為由，宣布第六屆立法會延任至不少於一年，除了議員「有得留低」，大部分在建制派議員辦工室工作的議員助理亦順利過渡。回顧過往紀錄，經民聯張華峰曾以月薪7.7萬元聘請特別助理，薪金堪比立法會議員，成為一時佳話。

《香港01》統計2020至2021年立法年度議員助理薪金，共37名議助薪金超過4萬元，最高薪的20名議助月薪介乎4.6萬元至6.5萬，其中最高薪議助為立法會主席梁君彥的助理，薪金達65,600元，是5000元消費券的13倍。

延任立法會系列之四



李國麟議助月薪高達7.5萬

根據統計，37名議員助理薪金高於4萬元，當中27人來自功能界別的議員辦公室，其餘10人則為直選議員的議助，循直選入局的新民黨容海恩，分別以6萬元及5.5萬元月薪聘請議助，跑贏其他直選議員。

來自工業界（一）的梁君彥以65,600元聘請議助，為立法會目前最高薪的議員助理，其次為建測規園界謝偉銓的議助，月薪為65,000元；醫學界陳沛然以60,651元月薪聘請公共事務及傳訊經理，排名第三。值得一提，衛生服務界前議員李國麟去年11月隨民主派總辭，他離任前以75,275元月薪聘請議助，換言之若非泛民總辭，李國麟的議助或能登上高薪議助榜首。

循直選入局的新民黨容海恩分別以6萬及5.5萬元月薪聘請議辦，跑贏其他直選議員。（資料圖片/盧翊銘攝）

容海恩議助月薪最高6萬 跑贏其他直選議員

直選議員方面，容海恩兩名議助包辦首頭兩位，謝偉俊議助以月薪5.4萬元排名第三，何君堯以5萬元聘請行政總監，排第四，但翻查資料，該名總監自2017年的薪金已為5萬元，意味他多年來亦未獲加薪。

多名泛民總辭後發獎金

多名泛民在民主派總辭前夕，除了向被遣散的議助發放遺散費，更有前議員發放獎金。民主黨涂謹申向議助發放遺散費，其中一名資深議助於2007年4月起入職，涂須向她發放19.6萬元遺散費。民主黨黃碧雲在去年11月向7名議助發放2個月特別獎金，最高薪者獲發9萬元獎金。另外，譚文豪、毛孟靜、民主黨鄺俊宇亦向議員發放約一至兩個月薪金作獎金或補償金。

街工梁耀忠在去年10月以「續任未來一年，明顯更具挑戰及困難」為由，以4萬元月薪聘請一名議員助理。(梁鵬威攝)

梁耀忠為延任花4萬月薪聘議助

街工梁耀忠在去年10月以「續任未來一年，明顯更具挑戰及困難」為由，以4萬元月薪聘請一名議員助理，惟該名議助履新不足3個月，便遇上總辭，失去工作。

建制派議員亦不逞多讓，多名議員在延任前後已率先向職員發放獎金，例如容海恩在9月向議助發放由2018年10月至2020年9月的長期服務獎金；張華峰於9月向議助出雙糧，當時其特別助理仍在職，月薪為77,830元，連同雙糧後，9月薪金高達154,160元。經民聯林健峰和「班長」廖長江於今年1月為議助出雙糧，實政圓桌田北辰則於連續多個月向議助發放5千元或1萬元特別獎金。

多名落選區議員獲聘議助

此外，多名建制派議員聘請落選區議員擔任議助，民建聯梁志祥分別以2萬元和1.4萬元月薪，聘請屯門前區議員葉文斌及陳雲生；司徒駿軒於前年區選「接棒」在梁志祥的老巢出選惟落敗，梁以5千元聘請他為兼職議助。

熱血公民立法會議員鄭松泰以一萬元聘請鄭錦滿擔任兼職議助。人稱「四眼」、「滿仔」的鄭錦滿，曾於16年代表熱血公民出戰立法會港島區直選，僅得2.2萬票落選。去年11月，鄭錦滿為37歲生日的鄭松泰送上美心蛋糕，惹起來自「黃營」的網民非議，面對狙擊的「泰博」大讚蛋糕好食。