延任議會｜留任議員出席率達99%　逾半法案舉手過　誰逃學最多？

第六屆立法會延任一年，民主派去年11月總辭後，議事廳幾乎「清一色」，大部分時間在沒有泛民的「新常態」下運作。特首林鄭月娥早前立法會的答問大會表示，立法工作上取得令人欣慰的成效，若計及本年度已通過的法案，連同已在進程的條例草案能全部在休會前通過，本屆立法會2020—2021立法年度通過的法案將合共有45條，將是過去20年來最有成效的一年。

《香港01》盤點延任議會的議員出席率、點算法定人數次數、通過法案數目等表現，分析延任議會運作與過往之分別。統計發現，過去一年立法會議員的大會出席率為97%，大部分仍然在任的議員，出席率皆比過去第六屆立法會頭4年稍高；43名留任議員中，6成半議員出席率在延任一年的會期有改善，若加上11名100%出席率的議員，則有9成議員的出席率有所提升或保持「完美」。

經民聯議員劉業強指，本年度立法會通過法案增加，是建制派努力而成，「大家都想出席率高啲」，認為在行政主導下，立法會仍有制衡角色，「唔係做戲」。有學者則指，出席率高或反映建制派為「完善選舉制度」背書，質疑出席率無法反映開會時而「小貓三兩隻」的情況，通過法案增多亦不一定是好事。

延任立法會系列之一



民主派總辭後 大會出席率一度跌至73%

根據立法會公開資料收集的數據計算，2020至2021年度（截至暑假前7月21日最後一次大會，下同）的立法會大會出席率為97%；民主派去年11月總辭後，只剩下建制派、醫學界陳沛然及熱血公民鄭松泰，平均出席率達99%，高出2個百分點。

不過，如果分析逐次會議的出席率，今屆會期最初的4場會議的出席率，分別為兩場100%、兩場98%，後來因為泛民議員決定總辭、杯葛會議，令出席率開始大幅下滑，並在11月18日至19日的大會連同兩名建制派議員缺席，將出席率拉至最低的73%。

當民主派辭職在12月生效後，出席率即回復至本來的每次會議98%至100%；換言之，本年度整體的97%出席率，主要是因為泛民杯葛開會期間所導致。

去年11月12日，泛民主派就人大DQ事件總辭，民主黨由胡志偉等4人代表，到立法會主席辦公室遞交辭職信。（資料圖片／張浩維攝）

9成在任議員出席率本年度提升

立法會去年10月起延任一年，仍然留任的43議員中，由2016年起至今的平均出席率為98%，而本立法年度的整體出席率為99%，比較之下，整體上今年度出席率的確高出了1個百分點。

若以每名議員出席率比較，43名議員中，共有28人本年度出席率比過去4年多，佔整體65%；若加上11名保持完美100%出席紀錄的議員，則有9成議員的出席率有所提升或保持完美；只有4名議員在本年度的出席率低於整屆的出席率，佔約1成議員。

在延任一年的立法會，有28人返足全部大會，包括民建聯李慧琼、工聯會麥美娟、「班長」廖長江、非建制的陳沛然和鄭松泰等

劉業強整屆出席率最低 延任卻「返足」：制衡政府「唔係做戲」



至於各人之中的「逃學威龍」，計及整屆第六屆立法會，則是出席率92%的鄉議局代表、經民聯劉業強，但他在延任的立法年度則「上足堂」，出席全部38次會議。

本年度缺席大會次數最多的是經民聯梁美芬，共4次會議，以89%成為出席率最低議員，其中兩次缺席的會議屬相連的兩天；緊隨其後的是分別為缺席2次會議的新民黨葉劉淑儀、建測規園界謝偉銓。

對於本年度大會有100%出席率，劉業強指延任議會與以前有分別，雖然自己在新界的鄉務依然忙碌，但現時會議的時間更容易安排，「大家都努力，想出席率高啲」。他指延任議會只是一年，而整屆立法會的任期長4年，議員難免有時較為放鬆。

4次缺席大會 梁美芬：因家事返內地需隔離

劉業強又指，本年度立法會運作初期，曾擔心立法會是否有能力制衡政府，但運作之下認為無此情況，「唔係做戲，真係嚟㗎」。他強調在行政主導之下，政府亦要尊重立法會，因立法會由社會不同版塊組成，需要一定平衡。

梁美芬接受查詢時解釋，年初因為家中長者喪事，需回內地處理，因為來回都需要接受隔離檢疫，才缺席了兩周共3次會議；至於3月17日沒出席行政長官質詢時間，是因為要到會展出席人大法工委副主任張勇就修改選舉制度聽取法律界意見的會面。



新一屆立法會選舉12月舉行，第六屆立法會已訂明於10月30日中止，議員目前正放暑假，8月重開大會。

梁美芬指，在會議要求記名點票是希望表態的「政治決定」，議會再無拉布下等5分鐘亦無問題。（資料圖片／羅君豪攝）

延任議會法案16次舉手投票通過 梁美芬：記名表決屬政治決定

延任議會目前通過的28項法例當中，有12項為記名點票，包括《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》、《2021年撥款條例草案》等，但自從民主派總辭之後，共16條政府法案無須記名，而是以舉手方法通過，包括增加法定假期的《2021年僱傭（修訂）條例草案》。

梁美芬表示，要求記名點票是「政治決定」，希望就個別議題留下紀錄，在立法會一向富爭議性的議案，都會有議員要求記名投票，特別是就其個人提出涉及原則的動議，或者希望反映議會就該項目的態度，即使由建制派主導的議會，亦有議員要求記名點票。她舉例指，自己近期提出的一個修正案，都曾因其他建制派提出記名點票而險些流會，自己亦曾因不認同某項目輕易通過而要求記名點票。她強調，留任議員並非「為點名而點名」，相信記名投票減少亦反映議會變得更正常、更健康。

她又指，雖然記名表決要等候5分鐘響鐘，待議員返回會議廳，相較記名投票節省時間，但議會再不是「拉布」狀態，認為記名表決對會議進度影響不大。

立法會於今年5月三讀通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，出席議員為全部43人，並以記名點票方式投票。（盧翊銘攝）

學者：建制派冀爭表現 惟議員點名後可離開

曾任理大應用社會科學系助理教授的香港民研副行政總裁鍾劍華認為，建制派在出席率方面「做好啲」，有機會是為了在民主派離開議會後有所表現，亦為「完善選舉制度」背書。不過，他質疑立法會的制度讓議員在點名出席後可以離開，例如他開電視看立法會直播時，發現議事廳「有時得小貓三兩隻。」

鍾劍華又指，獲通過的法案數目增加不一定是好事，舉例指「完善選舉制度」的草案牽涉及大疊文件，卻能在短時間內獲通過，而從發言內容推斷，有議員更可能根本未有細看條文，擔心在這種「有效率」未必是好事。他又指，現今議會辯論沒太多火花，大量政府推動的法案都輕易獲通過，又有不少不記名投票情況，將來就算法案有問題都無人問責。