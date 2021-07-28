延任議會｜言行愈趨「戰狼化」？建制：非為博表現　有比較有傷害

立法會進入休會期，回望過去一年，最觸目的事件當數民主派議員總辭。議會幾乎是「清一色」，影響的不單單是施政效率，在議會內外的輿論戰場，同樣受影響。

沒有民主派的議事廳，建制派重掌話語權，言行亦有所變化，無論是批評反對陣營還是政府，建制派在線上線下言論更加「大膽」；部分過往予外界印象較「溫和」的建制派，風格亦變得勇悍，有學者形容為「戰狼化」的趨勢。

有建制派議員指，陣營內過去一年言論確實較為進取，但其實自2019年修例風波以來也是如此，外界覺得這是民主派總辭後的變化，只是因為民主派離開議會後，輿論勢力大幅縮水，兩派「有比較有傷害」之下，才顯得建制派言論更為突出。

延任立法會系列之三



有議員14日內發帖18次 狙擊同一事件

「言論愈趨進取」這回事，較難量化比較，但我們仍可從個別建制派的言論風格為例，找出一些端倪。例如身兼行政會議成員的民建聯張國鈞，過往予外界形象一向相對「溫和」，較少出位言論。

不過過去大半年，其言論明顯比以往更「放膽」，例如七一刺警案，由事發起計14天內，張國鈞於fb專頁至少發出18個帖文談論事件，內容由批評疑兇生前任職公司維他奶的聲明、批評個別民主派人士的言論，到狙擊港大學生會動議（其本身是港大校董會成員）都有。其程度之狠，以張國鈞過往風格而言相對少見。

批評政府力度提升 郭偉强曾斥黨友何啟明「人嚟㗎？」

批評政府的言論，建制派亦明顯比過往進取。如獨立建制派謝偉俊，在議會內風格一向較特立獨行，素有「神經刀」之稱，在民主派總辭後，有政界笑指謝偉俊更變成「反對派」，經常抽擊政府。

例如今年3月討論完善選舉制度的小組委員會中，謝偉俊狠批政制及內地事務局局長曾國衞「唔熟書」、「成個香港俾你累死」；本月初保安局副局長區志光及兩名紀律部隊首長參與飯局違反限聚令醜聞爆出後，謝偉俊稱官員「唔能夠再等」，須盡快向公眾解釋和交代，不能「做鴕鳥唔答就算數」，是建制派中首位公開批評事件的人士。

工聯會亦有類似情況，勞福政策是工聯會首要關注範疇，勞工及福利局局長羅致光在疫情失業問題之下，拒設失業援助金，早成跨黨派狙擊對象。不過在建制派完全控制的議會中，工聯會批評政府的力度也沒少過，例如勞工及福利局副局長何啟明上任後，在立法會多次遭黨友狙擊，其在3月一場會議上，聲稱失業人士不一定生活困苦，被黨友郭偉强即場抽擊：「人嚟㗎？」這放在過往民主派仍在的立法會，可說是「匪夷所思」。

鍾劍華認為建制派有「現實需要」，趁仍在位時表現自己、爭取曝光。（資料圖片）

鍾劍華：趁仍在位表現自己 向選民交代

理大應用社會科學系前助理教授、香港民研副行政總裁鍾劍華表示，年底立法會選舉即將舉行，雖然新制度下民主派難以參選，但建制派始終要面對一些「新增的潛在對手」，感受到威脅，所以有需要趁現時仍然在位時，發表更多出位言論，爭取曝光，不論批評敵對陣營還是政府也如是，呈現「戰狼化」傾向。

他又指自從民主派離開議會，媒體已相對不那麼關注立法會新聞，要增加曝光，就只能更高調發表言論，才可「向選民交代」。

陳恒鑌：過往較自我約制轉捩點在「黑暴」

民建聯立法會議員陳恒鑌向《香港01》記者表示，以往建制派確實比較自我約制、內斂，「不希望太高調、說太多」，原因是以往反對派拉布嚴重，如果建制派加入戰團，議會時間就愈來愈少，變相「拉埋布一份」；如加入批評政府，更會「畀位對面（反對派）入」，令事情繼續拖延下去，寧可會後與官員自行磋商；在網絡上，如果太高調地發表言論，又會掉入泥漿摔角，進一步激化矛盾。

「真正的轉捩點是2019年的『黑暴』，我們意識到，如果再不嚴正駁斥反對派一些歪理，就會石沉大海，香港會『冧檔』、被『攬炒』掉的。」陳恒鑌指，自當時起建制派認真思考路向，認為應把道理講清楚，因已被「迫埋牆角」。亦因如此，建制派不論在議會上、社交平台的發言都更積極。

至於去年11月民主派總辭後，為何建制派會突然「更活躍」，陳認為這是一個「對比」的問題：「以前反對派在，他們那麼嘈吵，已經佔了大部分曝光時間。他們離開後，我們也會有種『他們終於走了』的感覺，議會回復正常，我們當然會表現得欣喜一點，在網上的熱度也高了。再者，我們無論是表達政治立場、監察政府的空間都比以前多了。外界在觀感上，當然容易覺得我們建制派更加高調，但其實是他們（民主派）的聲音少了。」

謝偉俊：因議會不再「過度政治化」

謝偉俊則指，以往一些激進派別太多「吸睛」舉動，即使建制派有意監察政府，訊息也難以突顯；當議會不再「過度政治化」後，建制派才真正可以就事件「是其是，非其非」。他又指，不認為建制派是在現時政治狀況下「刻意爭取表現」，只是做回應份的事。

至於為何民主派總辭後，建制派言行看似比之前更進取，謝偉俊認同陳恒鑌所指，是一個「對比」問題：「未必是我們進取了很多，以往大家（建制派）都有反擊對方的一些言行，只不過有來有往，互相攻擊，大家會『冇咁覺眼』我們說了什麼。現時他們（民主派）不在，說話也少了，沒什麼回應，情況變成『一面倒』，大家就會有種感覺，認為我們改變了很多。」