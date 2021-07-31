公務員事務局昨日（30日）發出內部通知，指由下周一（8月2日）起，所有政府僱員均須接種新冠疫苗，否則須每兩周接受一次拭子檢測，並由9月開始需自費檢測。



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公務員事務局昨日發內部電郵指，由下周一起，所有政府僱員須接種新冠疫苗。倘公務員決定不打針，須每兩周在公餘時間接受鼻腔及咽喉合併拭子測試，在不遲於8月16日提交首輪檢測結果，深喉唾液檢測不獲接受。若能證明已接種第一劑疫苗，則可獲豁免檢測。在8月2日至31日期間，公務員可報銷檢測開支，不過由9月1日起便要自費檢測。

政府於5月要求紀律部隊接種疫苗代替定期檢測，7月中再擴展至前線公務員，現涵蓋所有政府僱員，包括俗稱「N仔」的非公務員合約僱員。

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